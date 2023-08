Musique, sport et solidarité pour les 50 ans de Toyota

Toyota Tahiti fête ses 50 ans samedi au parc Aorai Tinihau. L’occasion de s’offrir une belle exposition en rassemblant la population autour de rameurs, de footballeurs et de musiciens, lors d’une grande journée festive aux couleurs de la marque japonaise.

Un gros gâteau à partager, pour tous les goûts : voilà qui pourrait résumer le programme des festivités concoctées par Nippon Automoto, qui représente notamment Toyota au fenua, pour son 50e anniversaire. Les décennies précédentes avaient été traversées sans grandes célébrations, mais pour ce demi-siècle d’existence, le concessionnaire a décidé de voir grand. « Nous nous préparons depuis quasiment un an et ces six derniers mois ont été particulièrement intenses », souligne Leiana Faugerat, fille de l’entrepreneur Narii Faugerat qui fut à l’origine de l’implantation des véhicules de la firme nippone au fenua en 1973, et aujourd’hui directrice adjointe de Nippon Automoto.

La population donc rendez-vous ce samedi 5 août au parc Aorai Tinihau, avec pour commencer un tournoi de beach soccer puis une course de va’a. « Nous nous sommes rapprochés des différentes fédérations pour les organiser », note Leiana. L’après-midi sera consacrée aux remises de prix puis à de la musique, avec une série de concerts qui débutera à 16 heures par Pepena. Suivront Tapuarii Laughlin et Nohorai Temaiana, jusqu’à 21 heures. « On est la deuxième génération, et cinquante ans après on est toujours là. L’image de Toyota est toujours aussi solide donc on a souhaité remercier le peuple polynésien de sa confiance en offrant tout ça ».

Déjà 1 000 cartables distribués

En parallèle de cette journée, les équipes de Toyota ont mené une opération caritative en lien avec la rentrée. Un millier de cartables ont été distribuées entre jeudi et vendredi, à des enfants de Pirae, Punauia, Teva I Uta ou Paea. « Nous avions prévu 4 000 à 5 000 cartables mais nous avons eu des soucis sur le fret », précise Leiana Faugerat, qui espère « pouvoir poursuivre la distribution, dès que nous aurons reçu le reste ». Les enfants bénéficiaires ont été sélectionnés par les services sociaux des communes. Tous sont issus de milieux défavorisés.

Le programme complet :