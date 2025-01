Mytsuru Kato remporte le prix du public aux Voix des Outre-mer

Mytsuru Kato, élève avancée de la classe de chant lyrique de Peterson Cowan au Conservatoire artistique de la Polynésie française, a remporté ce mercredi soir à Paris le prix du public du concours 2025 des Voix des Outremer.

Le succès n’est pas un oiseau rebelle pour Mytsuru Kato. « J’ai un prix ! C’est trop cool ! » s’est-elle écriée en montant sur la scène de l’Opéra Bastille pour recevoir le prix du public, mercredi soir à Paris, lors de la 7e édition du concours Voix des Outre-mer qui rassemblait 12 candidats.

Quelques minutes plus tôt, Mytsuru Kato avait chanté La Habanera tirée de l’opéra Carmen de Georges Bizet, un air qui lui avait donné la victoire de la finale polynésienne en septembre dernier.

Ce concours organisé depuis 2018 par le contre-ténor martiniquais Fabrice di Falco pour mettre en valeur les talents ultramarins a fait connaître, notamment, la Guadeloupéenne Axelle Saint-Cirel qui avait interprété La Marseillaise lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

C’est la première année qu’un prix est attribué par le grand public, qui a désormais la possibilité de voter en ligne. Et c’est Mytsuru Kato qui a séduit, chantant Bizet dans une robe rouge et or. « Ce prix souligne également l’excellence de la formation dispensée au Te Fare Ua Rau mais également le talent, le charisme et la bienveillance unique de Mytsuru », indique un communiqué du Conservatoire artistique de la Polynésie française.

Le grand prix a été attribué à la Réunionnaise Laetitia Volcey.