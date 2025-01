Mister France : « Ça fait 17 ans que la Polynésie n’a pas ramené le titre. Pourquoi pas moi ? »

Karl Chung-Tan, Mister Tahiti 2024, décollera mardi prochain pour représenter le fenua lors de l’élection de Mister France, qui se tiendra le 25 janvier au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison. À un peu plus de deux semaines du grand soir, il se dit décidé à « tout faire pour bien nous représenter et aller le plus loin possible ». Son objectif ? Marcher sur les traces de David Maitai, élu en 2008, et « ramener le titre de Mister France à Tahiti ».

Élu le 5 octobre dernier dans les jardins de la mairie de Papeete, Karl Chung-Tan, 29 ans, représentera le fenua à Mister France. Une élection que la Polynésie n’a pas remportée depuis la victoire de David Maitai, sacré plus bel homme de France en 2008. C’est ce même titre que Mister Tahiti convoite depuis son sacre. « Depuis mon élection, j’essaie de faire un maximum de sport, environ deux heures le matin et deux heures le soir, pour être en bonne forme physique. J’essaie aussi d’en apprendre davantage sur la France, son histoire et sa culture, pour être prêt pour le test de culture générale ».

« Je compte aussi montrer ma diversité culturelle »

Pour lui, cette aventure nationale est un véritable tremplin, et il compte bien tirer son épingle du jeu face aux 29 autres prétendants au titre. « Je suis vraiment quelqu’un de très engagé, qui va toujours au bout de mes objectifs, je ne lâche rien du tout, confie le Mister. Je compte aussi montrer ma diversité culturelle, que le fenua, c’est le métissage et que ce n’est pas forcément qu’un Tahitien. Le Tahitien peut être métissé de nos jours, et je pense aussi me démarquer sur ça… on verra bien si le jury prendra cela en compte »

Sa cause: la lutte contre le cancer

Car selon Karl, au-delà du physique, l’élection de Mister France repose également sur l’engagement et les valeurs portées par les candidats. Il insiste particulièrement sur la cause qu’il défend : la lutte contre le cancer. Un message d’espoir et de combativité qu’il souhaite porter au-delà des frontières du fenua. Élu en octobre, il explique que son premier mois en tant que Mister Tahiti a été particulièrement « intense ». « Mon papa est décédé le 1ᵉʳ juillet d’un cancer. Donc, ça me tient vraiment à cœur de défendre cette cause. J’ai pu participer avec l’ICPF, qui m’a désigné ambassadeur d’Octobre rose, à la dernière campagne. Ça a été vraiment un mois d’octobre très chargé sur le cancer », confie-t-il.

Vosu pouvez voter sur le site officiel de Mister France

À quelques jours de son départ pour la capitale française, son programme reste chargé. Ce mercredi, il effectuait les derniers essayages des costumes et cravates mis à disposition par le comité Mister Tahiti, dirigé par Steeve Liu. Le représentant du fenua se dit plutôt serein à l’idée d’entamer cette aventure. « Ce que je redoute le plus, c’est d’oublier des affaires ici à Tahiti… mais sinon, en général, je me suis déjà bien préparé, assure-t-il. Je suis déjà parti en France pour l’élection nationale de Mister Chic France. Du coup, je sais à quoi m’attendre. La préparation, en général, ne va pas trop me stresser”.

Il avoue néanmoins avoir une légère appréhension à l’idée de devoir s’adapter au froid métropolitain, mais pas de quoi l’arrêter dans sa quête. Rendez-vous donc le 25 janvier pour soutenir celui qui pourrait devenir le nouveau visage de Mister France. Pour l’accompagner dans cette aventure, le fenua peut voter en ligne sur le site officiel de Mister France.