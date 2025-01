Tourisme : Cinq sites remarquables seront proposés aux investisseurs en 2025

Secteur prioritaire pour le gouvernement Brotherson, le tourisme se porte bien, mais peu de nouveautés ont été mises en œuvre. C’est pour cette année, assure le président du Pays : cinq des dix-huit sites touristiques remarquables, mais vacants, seront proposés cette année aux investisseurs. Par ailleurs, Moetai Brotherson n’abandonne pas l’idée d’instaurer une taxe touristique, qui pourrait prendre la forme d’un « Esta » sur le modèle anglo-saxon.

Le schéma directeur de l’hébergement touristique est très attendu. Pour ce secteur prioritaire, une étude a été commandée à KPMG et elle devrait être livrée dans sa totalité dans les derniers jours de janvier. Elle comporte, explique Moetai Brotherson, en charge du portefeuille du tourisme, « des préconisations par archipel en termes de typologies d’hébergement qui semblent pertinentes pour telle ou telle destination », et « une évaluation des sites remarquables qui sont soit à la main du Pays, soit des friches privées toujours vacantes ». Avec des surprises, dit-il : « Il y a eu des choses un peu surprenantes, des sites qui n’étaient pas mis en valeur tel que j’aurais imaginé qu’ils seraient mis en valeur. Mais à chaque rendu, on discute et ça permet d’affiner le résultat. »

L’étude accompagne ses conclusions sur les différents sites de recommandations sur la pertinence d’ouvrir la défiscalisation locale, ou pas. Sur ses propres sites, le gouvernement opte pour des baux emphytéotiques. « Je suis toujours en contact avec ces investisseurs qui ne demandent absolument pas de défisc’, qui demandent en revanche la mise à disposition d’un foncier. Dans un projet hôtelier haut de gamme, le foncier, ça représente entre 15 et 20% de l’investissement. Donc, quand vous apportez ce foncier (sous forme de bail emphytéotique, ndr), vous aidez considérablement le business plan et du coup, ils n’ont pas besoin de défiscalisation. C’est ce qu’ils font partout ailleurs dans le monde. »

Le président du Pays espère lancer rapidement l’appel à projets promis sur les sites remarquables : cinq des 18 sites recensés devraient être choisis pour 2025.

Taxe touristique : « plusieurs approches pas tout à fait concordantes »

Le Pays songe toujours à instaurer une taxe touristique. Mais si les travaux ont démarré, « il y a plusieurs approches qui ne sont pas tout à fait concordantes, dit Moetai Brotherson, on essaye d’harmoniser les points de vue des différents ministères. Mais je pense qu’elle est nécessaire. Vous allez en Nouvelle-Zélande, vous avez l’équivalent de l’Esta. Vous allez aux États-Unis, vous avez l’Esta. Il n’y a qu’ici que vous n’avez pas cet équivalent. » À la différence qu’il envisage de dédier le produit de cette taxe à l’amélioration des sites touristiques et non pas au financement de la police aux frontières.

L’autre solution est d’appliquer cette taxe à chaque billet d’avion ou de croisière. Les nécessaires concertations avec les compagnies aériennes ou les opérateurs touristiques ne sont pas encore d’actualité.