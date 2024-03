Nageurs, rameurs, pongistes et triathlètes à l’honneur des Aito Tu’aro

La deuxième édiditon des Aito Tu’aro, organisés jeudi soir à la présidence, a vu le COPF remettre quinze prix à des athlètes, bénévoles et légendes du sport local. Avec notamment trois trophées pour la natation, autant pour le va’a et le kayak, et deux pour le triathlon et le tennis de table.

Une cérémonie d’une heure vingt, des discours, des appels au financement en vue des Jeux du Pacifique de 2027, et bien sûr des remises de récompenses. La deuxième édition des Aito Tu’aro, sobre mais efficace, a décerné ses bons points de l’année 2023. Et trois d’entre eux reviennent à la natation, forte de ses jolis résultats aux Jeux du Pacifique des Salomon et dans les championnats de France chez les jeunes. Les deux meilleurs espoirs de l’année sont des nageurs : Déotille Videau et Teahui Rohutu. Leur entraîneur au Centre de performance polynésien Sylvain Roux a également été honoré, un prix qu’il a tenu à partager avec son bras droit Anis Billi, récemment parti en Australie.

Dans l’eau toujours, mais aussi sur terre, à vélo et à pied, le triathlon prend deux prix. L’athlète élite pour Benjamin Zorgnotti et l’équipe mixte pour ce même Benjamin associé à Salomé de Barthez, qui font parler leurs talents au-delà des frontières du fenua, avec notamment une très belle campagne aux Jeux du Pacifique. Les rameurs ont également été récompensés, avec le prix Elite femme pour la kayakiste Iloha Eychenne et le prix sociétal pour André Vohi, figure du va’a. La pirogue qui décroche aussi le prix TNTV en étant honorée pour l’organisation de l’Aere, la course réservée aux amateurs sur Hawaiki Nui.

De son côté, le tennis de table, nommé à qautre reprises, repart avec le prix handisport pour Allgower Marua’e, et le prix par équipes pour les hommes, en or aux Jeux de Honiara. Récompense qui revient à la chasse sous-marine (Taina Orth et Onyx Le Bihan) chez les dames, pour les performances réalisées aux mondiaux.

Enfin, la Mangareva Perl Trail est le meilleur évènement, le prix spécial du jury est pour l’inusable bénévole Jean Golaz, le prix bénévole revient à Françoise Aubry Teriierooiterai, et le prix légende est décerné à l’ancien footballeur Errol Bennett.