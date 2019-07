Nescafé Star redonne de la voix

La sixième édition du concours de chant Nescafé Star démarre ce jeudi sur TNTV. Qui succèdera à Lia Faatuarai ?

Après Raimana Bareille de Pepena, Maveana Manea, Fred Garbutt, Ugo Benterfa et Lia Faatuarai, quel talent polynésien se fera remarquer lors du Nescafé Star ? Depuis 2009 ce concours de chant permet aux artistes du fenua de vivre une expérience artistique particulière. Après un casting a capella, 16 candidats seront sélectionnés le 25 août prochain pour suivre un coaching avec l’un des trois membres du jury : Vaiana Perez qui a participé à la version tahitienne du dessin animé Moana, l’auteur et compositeur récompensé au Heiva 2017 Tamatoa Kautai, et Bruno Demougeot, coach vocal et chef d’orchestre. Cette sélection sera diffusée à partir du jeudi 4 juillet, tous les jeudi soirs sur TNTV à 19h25. Durant trois mois les chanteurs en herbe se formeront auprès des professionnels pour tenter de passer les épreuves éliminatoires sous forme de concerts privés en live les 8, 15, 22 et 29 août. Les candidats enregistreront même un hymne écrit par Nohorai Temaiana. La grande finale qui sacrera la Nescafé Star se déroulera le 21 septembre à To’ata.

Le successeur de Lia remportera l’enregistrement d’un single diffusé sur Radio 1 et Tiare FM, la réalisation d’un clip pour TNTV ainsi que 200 000 Fcfp de matériel de musique. Les deuxième et troisième meilleurs candidats seront eux récompensés par respectivement 150 000 Fcfp et 50 000 Fcfp de matériel.