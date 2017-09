Nettoyage de Papeno’o pour Matari’i i ni’a

Un collectif de citoyens a décidé de nettoyer la vallée de la Papeno’o samedi prochain et de la débarrasser des déchets de tous genres dans « un geste d’amour à notre terre ». Ce nettoyage est aussi l’occasion pour eux d’accueillir comme il se doit Matari’i i Ni’a, la période de l’abondance.

Une opération de nettoyage de la vallée de la Papeno’o est organisée samedi prochain par un collectif qui regroupe plusieurs associations de protection de l’environnement ainsi que des confessions religieuses. Selon la porte parole du collectif, Heimaire Kapiri, on peut y voir, au pied des arbres, des baignoires, des machines à laver ou encore des tonnes de plastiques « lorsqu’on passe en voiture on ne voit rien, il faut aller à l’intérieur ». Le collectif a donc décidé de réagir et de ne pas laisser ces tas d’ordures s’amonceler. Elle regrette qu’aujourd’hui, l’homme s’éloigne de plus en plus de mère nature et ne la respecte même plus.

Le rendez vous est fixé samedi 30 septembre au stade de Papeno’o à 7h30.