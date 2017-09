Ono’u 2017 : les graffeurs prennent leur quartier dans Papeete

Le festival de street art, Ono’u, démarre officiellement dimanche mais les graffeurs ont déjà pris possession des murs de Papeete pour préparer la fresque d’ouverture.

Ono’u 2017 démarre officiellement le 1er octobre à 17 heures. Mais plusieurs street artistes invités sont déjà arrivés sur le fenua pour préparer la soirée d’ouverture. Ce weekend, les artistes, Kalouf, déjà connu en Polynésie, et R. Lardanchet ont commencé à créer leur fresque sur un mur de Papeete en vue de l’inauguration du festival. Les deux street artistes ont rencontré les artistes locaux, Rival, aka Heiarii Metua, et Deraj, ou plutôt Maurai Terooatea. Lors de la soirée d’ouverture, MRZL animera le mur avec des jeux de lumières et du vidéo-mapping. Durant la soirée, les autres artistes internationaux réaliseront plusieurs performances en live, notamment Astro qui réalisera des murs aux effets 3D…Bluffant ! Le festival Ono’u, 4ème édition, se déroule du 1er au 6 octobre à Papeete mais aussi à Raiatea.