Disparition de Patrick Le Gall

Le directeur adjoint de Cofely, ancien directeur général de Tahiti vigiles et commandant en second du GSMA, est décédé vendredi des suites d’un cancer.

Le Rotary annonce le décès de Patrick Le Gall, à Marseille, vendredi dernier, à l’âge de 62 ans.

Après avoir dirigé en tant que commandant en second le GSMA (Groupement du service militaire dapté) de Polynésie française au grade de lieutenant-colonel, il avait pris la direction de Tahiti vigiles avant d’être nommé directeur adjoint de Cofely. Patrick Le Gall a aussi présidé le Rotary club Papeete Tahiti pendant plusieurs années, entre 2009 et 2016. Depuis deux ans, il était adjoint du gouverneur du Rotary, supervisant les clubs de Polynésie française. Dans le cadre de cet engagement, il a notamment organisé la traversée Tahiti-Moorea à la nage pendant 8 ans, au profit de l’association des diabétiques et obèses de Polynésie.

Une messe d’intention à sa mémoire sera célébrée mercredi 27 septembre à 12h à la cathédrale de Papeete.