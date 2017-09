L’élection de Wilfred Tavaearii au Secosud annulée

Le tribunal administratif a rendu lundi matin sa décision quant à la demande d’annulation de l’élection du 2ème vice-président de Secosud, Wilfred Tavaearii. Une demande formulée par le candidat malheureux et maire de Papeari, Alain Sangue, et le haut-commissariat. Le tribunal a suivi les recommandations du rapporteur public en annulant l’élection de Wilfred Tavaearii et en proclamant Alain Sangue 2ème vice-président du Secosud.

Lundi dernier, le tribunal administratif de Polynésie s’est penché sur la demande de « rectifier les votes du premier tour du scrutin de l’élection du 2ème vice-président du Secosud en fixant à 4 le nombre de suffrages pour atteindre la majorité absolue » et « l’invalidation de l’élection de Wilfred Tavaearii » faite par le tavana de Papeari et candidat malheureux à l’élection, Alain Sangue, et le haut-commissariat. Le rapporteur public avait estimé que l’élection était « entachée d’irrégularité » puisque « à l’issue du premier tour de scrutin, sur un total de huit votants, le nombre de bulletins blancs était de deux, si bien que les suffrages exprimés étaient de six. La majorité absolue, égale à la moitié des voix plus une, s’élevait ainsi à quatre. Il est constant que M. Sangue a obtenu quatre suffrages, contre deux à M. Tavaearii. M. Sangue devait en conséquence être déclaré élu. C’est donc à tort, en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qu’il a été procédé à un deuxième, puis à un troisième tour de scrutin, à l’issue duquel M. Tavaearii a été proclamé élu au bénéfice de l’âge ». Le rapporteur public avait donc demandé l’annulation de l’élection de Wilfred Tavaearii et la proclamation d’Alain Sangue au poste de 2ème vice-président du Secosud. Une décision intégralement suivie par le tribunal administratif lundi matin. Alain Sangue est donc le nouveau 2ème vice-président du Secosud.