Neuf champions à encourager pour la Ronde tahitienne

Des enfants de la Fraternité chrétienne des handicapés et de l’école de triathlon encourageront neuf cyclistes vedettes lors de la septième Ronde tahitienne, le 20 mai 2018.

« Encourage ton champion », c’est le nom de l’opération caritative relancée par le Vélo club de Tahiti à l’occasion de la septième Ronde tahitienne le dimanche 20 mai 2018. Des enfants à mobilité réduite de la Fraternité chrétienne des handicapés et des enfants de l’école de triathlon prépareront des banderoles pour soutenir un des participants de la Ronde tahitienne. Les cyclistes rencontreront ces enfants sur la ligne de départ pour des séances de photos.

Neuf coureurs sont retenus pour l’opération cette année. Henri Sannier, journaliste à France télévision, ambassadeur de la Ronde tahitienne, Thomas Voeckler, parrain de l’édition 2018, les cyclistes français Julien Loubet, Thomas Peyroton-Dartet et Antoine Berlin, et les Tahitiens, Raimana Mataoa, Teva Poulain, Poerava Van Bastolaire et Kylie Vernaudon.

La Ronde tahitienne, le 20 mai 2018, devrait battre des records d’affluence, notamment avec une importante délégation étrangère de 350 passagers de croisières cyclistes. Au total, en 2017, 535 coureurs ont participé à la Ronde tahitienne.