Nicolas Vermorel achève ses championnats de France avec cinq médailles

Clap de fin pour la délégation tahitienne aux championnats de France de natation en petit bassin. Outre les nombreuses performances chronométriques réalisées par les jeunes, Nicolas Vermorel, plus expérimenté, est reparti de la compétition avec cinq médailles, dont deux titres.

En 2023, les championnats de France en petit bassinsétaient synonymes de renaissance pour Nicolas Vermorel. Privé de compétition pendant deux ans en raison d’une blessure à un genou, le Polynésien y avait décroché trois médailles, dont une en individuel. Un an plus tard, le nageur originaire de Bora Bora a regagné le statut qui était le sien avant ses pépins physiques. Engagé cette semaine sur les championnats de France en petit bassin disputés à Montpellier, le sociétaire du prestigieux Cercle des nageurs de Marseille a récolté cinq médailles. En individuel, il a montré sa régularité sur différentes distances en papillon : 3e sur 100 m et sur 50 m, puis 2e sur le 200 m, en battant son record personnel. En relais, il a apporté sa pierre à deux titres nationaux remportés par le club marseillais : le 4x50m nage libre et le 4×50 4 nages.

A 25 ans, Nicolas Vermorel fait figure d’ancien parmi les représentants du fenua. Trois autre Polynésiens étaient sur les plots cette semaine à Montpellier. Keha Desbordes, 20 ans, a notamment battu le record de Polynésie sur 50 m dos (24 »84) et sur 100 m dos (54 »50). De son côté, le benjamin du groupe Rohutu Teahui a signé une nouvelle Meilleure performance française chez les 15 ans sur 50 m dos (25 »19). Enfin, Naël Roux, 18 ans, qui a récemment intégré une structure de performance en Métropole, a battu ses records personnels à six reprises.