Rohutu Teahui, le nageur des Raromatai qui affole les chronos

Six nageurs polynésiens, dont cinq sont licenciés au fenua, sont actuellement engagés aux championnats de France en grand bassin à Chartres. À quinze ans, le spécialiste du dos Rohutu Teahui, originaire de Raiatea, a battu deux records de France de sa catégorie d’âge, 100m dos et 50m dos, une distance qui sourit aussi à Keha Desbordes, qui a décroché une place en finale A, au milieu des meilleurs français.

Déjà détenteur des records de France du 50m et 100m dos chez les 13 ans (2022) et chez les 14 ans (2023), Rohutu Teahui (Olympique Pirae) continue de survoler sa catégorie d’âge au fur et à mesure qu’il grandit. Fin décembre, le nageur des Raromatai avait notamment décroché sept médailles d’or aux championnats de France benjamins (14 ans), quelques jours après avoir décroché six médailles aux Jeux du Pacifique, face à des nageurs plus âgés.

Cette semaine à Chartres, en bassin de 50 mètres, le jeune dossiste s’est successivement emparé de ces deux records chez les 15 ans. À commencer par celui du 100 m dos lundi. De loin le plus jeune des séries, seul représentant de la génération 2009, Rohutu Teahui a bouclé son aller-retour en 57’86. Avant d’améliorer son record fraîchement battu, quelques heures plus tard en finale « C » (57’85). Le titre national est revenu à Mewen Tomac, plus rapide de cinq secondes mais de huit ans son aîné et pensionnaire de l’équipe de France.

Mardi, le jeune nageur de Pirae, pensionnaire du Centre de performance polynésiens (CPP), a confirmé son excellente forme, cette fois sur le 50 m, toujours en dos. Encore une fois, il a battu le meilleur temps tricolore chez les 15 ans en séries (26’50’’) prenant le 16e temps sur 47 engagés. Avant de faire encore mieux dans la finale B (7e en 26’37’’).

Une finale A pour Keha Desbordes

Cette distance a également souri à Keha Desbordes qui s’est offert une place en finale A, au milieu des meilleurs nageurs français. A 19 ans, cet autre sociétaire de Pirae, également membre du CPP, a pris la 8e place de cette finale, après avoir décroché le 6e temps des séries qualificatives plus tôt dans la journée (25’83, record de Polynésie). La veille sur le 100 dos, le porte-drapeau de la délégation tahitienne aux Jeux du Pacifique 2023 s’était classé 33e des séries.

Déception pour Nicolas Vermorel

La performance de Kea Desbordes sur le 50 dos est, pour le moment, la seule finale A de ce début de championnat pour la délégation tahitienne. Nicolas Vermorel visait ce stade dimanche sur 50 m papillon, après sa médaille de bronze remporté en octobre sur la distance, lors des championnats de France en petit bassin. Cette fois, le nageur de Bora-Bora, licencié à Marseille, n’a pu faire mieux que le 11e temps des séries avant de terminer deuxième de la finale B. Il tentera de faire mieux vendredi sur le 100 m papillon, distance sur laquelle il espère se qualifier pour les Jeux Olympiques.

Naël Roux se distingue en brasse

Ces trois jours de compétition à Chartres, sur six au total, ont également vu s’exprimer Naël Roux (CNP), Teiva Gehin (I Mua Papeete) et Déotille Videau (CNP).

Le premier cité a terminé 29e du 400 m nage libre, 29e du 200 m nage libre (meilleure performance tahitienne des 18 ans), dimanche et lundi. Ce mardi, il a décroché la 31e place sur le 50 brasse, avec à la clef la meilleure performance française chez les 18 ans (28’73). De son côté, Teiva Gehin a pris la 38e place du 100 dos, la 55e du 50 brasse et la 6e place de la finale 6 sur 50 dos (22e des séries). En ce qui concerne la seule polynésienne engagée chez les dames, Déotille Videau s’est classée 33e du 100 m papillon dimanche.

Il reste encore seize courses à disputer avant la fin de ces championnats vendredi. A noter les belles performances des Calédoniens, avec deux titres pour Maxime Grousset (100 m nage libre, qualifié olympique et 50 m papillon) et un pour Emma Terebo (100 m dos, record de France).