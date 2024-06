Championnat de France de natation : Nicolas Vermorel au pied du podium

Le nageur polynésien, licencié au prestigieux CN Marseille, a terminé 4e du 100 m papillon, vendredi aux Championnats de France à Chartres. Il loupe la qualification olympique mais confirme son retour au premier plan national.

C’est une distance qui réussit aux nageurs du Pacifique. Entre les Calédoniens Maxime Grousset, sacré champion de France en 50’59’, et Ethan Dumesnil, 8e en 53’25, Nicolas Vermorel a pris la quatrième place du 100m papillon (52’21), vendredi en finale des championnats de France. Pas de regrets pour le Polynésien : déjà quatrième des séries le matin, avec un temps quasiment identique (52’15), le sociétaire du Cercle des Nageurs de Marseille a tout de même terminé à près d’une seconde du podium, un gouffre à ce niveau, et à un peu plus d’une demi-seconde des minimas olympiques, fixés à 51’67.

A 25 ans, l’enfant de Bora Bora confirme tout de même son retour au premier plan national : vice-champion de France en 2021, il avait dû faire une pause de deux ans en raison d’une blessure à un genou. Fin octobre, il était sorti de sa chrysalide en s’illustrant sur les championnats nationaux en petit bassin, décrochant trois médailles : deux en relais et une sur le 50 m papillon.

Autre Polynésien engagé sur la distance ce vendredi, Rohutu Teahui a signé le 70e temps des séries, sur 74. Rappelons qu’il n’a que quinze ans. Au même âge, Déotille Videau a de son côté pris la 29e place, sur 41, du 200 m 4 nages dames.