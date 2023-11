Jeux du Pacifique : le judo et la natation apportent les premières médailles tahitiennes

Il fallait être sur les tatamis et autour de la piscine pour voir les premières médailles tahitiennes hier aux îles Salomon. Douze, dont deux en or, pour les judokas, tandis que les nageurs en ont raflé cinq. Les photos et interviews de nos aito apprès ce quatrième jour.

Comme attendu, ce sont les judokas qui ont débloqué le compteur de médaille de la délégation tahitienne. À la Siff Academy, préau moite dépourvu de murs, Gaston Lafon s’est offert le bronze chez les -73 kilos. Une médaille obtenue au courage, bandeau autour du crâne, après un coup reçu au niveau de l’arcade sourcilière en début de son combat face à Hamray Tekami (Nauru). Les duels se sont ensuite enchaînés, avec trois nations sortant du lot : la Calédonie, l’Australie et Tahiti.

Deux finales Calédonie-Tahiti ont notamment tourné à l’avantage des Cagous, soutenus par leur équipe de basket… qui avait déjà battu Tahiti le matin même. Chez les -81, Toanui Lucas est reparti avec de l’argent. Même destin pour Laetitia Wuilmet (-57). « J’aurais du oser attaquer un peu plus », regrette celle qui participe, à 46 ans, à ses quatrièmes Jeux du Pacifique. « On va peut être raccrocher la veste et faire de l’arbitrage », glisse Laetitia, qui n’a commencé la discipline qu’à 32 ans.

L’émotion de Teraimatuatini Bopp

La ruée vers l’or a finalement débuté avec une finale 100% tahitienne, entre Teraimatuatini Bopp et Teipoteani Tevenino, tournant à l’avantage de la première. A 23 ans, elle fait mieux que le bronze décroché aux Jeux d’Apia. Une médaille particulière pour la judokate de Tefana, très émue après son combat.

« C’était un peu difficile, contre une copine, même si je ne connais pas beaucoup son judo, puisqu’elle revient de Métropole », raconte-t-elle. Avant de craquer devant les micros : « il y a beaucoup de choses… En 2019, j’ai fait une médaille de bronze, en retour j’ai eu l’accueil de ma maman et ensuite je suis rentrée en Métropole… Et en 2020 à mon retour elle n’a pas pu m’accueillir à l’aéroport, car elle est décédée ». La médaille est « pour elle ».

De l’or pour Jérémy Picard chez les lourds

En revanche, Maevarau Le Gayic a dû se contenter de l’argent chez les -90, battu par un Australien qu’il a pourtant longuement dominé.

On note aussi du bronze pour Haukea Vitielli (-70), Imiha Teumere (-70) ou Evan Jolif (-100). Deux duels Calédo-Tahitiens ont ensuite animé le tatami : le premier tourant en faveur du Caillou, avec le succès de Ponve Falevalu sur Julien Ragusa en moins de 100 kilos. Le second, dans la catégorie reine, revenant au Fenua, grâce à la victoire de Jeremy Picard sur le porte-drapeau calédonien Teva Gouriou.

Deux médailles pour Naël Roux

Dans les bassins, le premier sourire de la soirée est venu de Lilli Paillisse. Derrière les intouchables calédoniennes Lara Grangeon, multiple championne de France et plusieurs fois qualifiée olympique, et Maiana Flament, la Tahitienne de seize ans a atteint son objectif : la médaille de bronze. Elle a devancé sa coéquipière Heimaruiti Bonnard.

La course masculine a ensuite offert un véritable match en tribunes, entre supporters rouge et blanc, pour Tahiti, et verts, pour les îles Cook. Match remporté dans le bassin par le nageur de Cook Wesley Roberts, d’un rien, 4 dixième, devant le Tahitien Naël Roux. Une médaille d’argent donc pour le nageur de 17 ans, qui a « un assez bon goût, malgré un petit restant amer ».

Forcément, il aurait aimé touché l’or, mais pour lui « l’important est juste d’être là, de m’amuser… Les premières, les deuxième et troisième place, peut importe ce qu’on fait c’est juste du bonus », sourit-il.

Mais surtout, il se dit « content de ce que j’ai fait » : et pour cause, il a amélioré son record de 5 secondes sur la distance, un gap énorme, lui qui butait « depuis sept mois » sur son précédent temps de référence. « J’ai eu une année plutôt difficile au niveau des résultats, ça va un peu mieux maintenant, ça me fait plaisir de voir que je peux encore performer et progresser ».

« J’ai nagé avec le cœur, pas avec ma tête » ajoute celui qui s’est « assez bien préparé » et qui pense être « de mieux en mieux » de jour en jour.

Le jeune nageur, qui est aussi un espoir de médaille sur l’eau libre, n’a pas eu beaucoup de temps pour profiter de son podium. A peine avait-il reçu sa médaille d’argent qu’il retirait sa tenue protocolaire pour retourner à l’eau et décrocher le bronze sur le 200 brasse.

La soirée s’est achevée avec les relais, et deux médailles supplémentaires pour les Tahitiens : l’argent autour du cou des filles, et le bronze pour les garçons. Deux courses remportées par les Calédoniens, toujours aussi impressionnants dans les bassins. Il reste encore quatre jours de compétition pour les nageurs.