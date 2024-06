Journée mondiale du don du sang : des besoins en constante augmentation

Le Centre de transfusion sanguine (CTS) organise la Journée du don du sang ce mercredi à l’hôpital de Taaone. Les médecins espèrent attirer les donneurs, avoir l’occasion de les remercier et sensibiliser aux dons car les besoins sont en constante augmentation.

Le Centre de transfusion sanguine (CTS) organise la Journée du don du sang ce mercredi à l’hôpital, de 8h à 16h. Normalement prévue le 14 juin, elle a été décalée au 19, à cause du passage de la flamme olympique. Le docteur Valérie Ségalin, responsable des collectes et de la promotion du don du sang, parle d’une journée festive où chaque donneur sera remercié par un petit cadeau et une collation. Mais c’est surtout l’occasion de rappeler que les besoins sont en augmentation constante. “Les besoins en produits sanguins augmentent d’environ 5% par an. Cette journée est importante aussi parce qu’on est totalement autonome en Polynésie, il n’y a aucun produit sanguin qui arrive de l’extérieur donc il faut pouvoir honorer les prescriptions médicales et soigner les patients. On soigne de plus en plus de maladies compliquées sur le territoire, on les évasane moins qu’avant et la population vieillit, donc les besoins en produits sanguins augmentent chaque année”, explique le docteur Ségalin.

Pour donner son sang, il faut être majeur, peser plus de 50 kilos. Si certaines maladies empêchent le don, d’autres pas, c’est l’entretien médical qui permet de donner le feu vert aux donneurs. Une fois récolté par le CTS, le sang est “techniqué” : centrifugation, filtration et séparation des différents composant du sang. Le plasma d’un côté, les plaquettes de l’autre et les globules rouges d’un autre côté encore. Chaque transfusion correspond à une prescription médicale précise. En parallèle, le sang est “qualifié” : des analyses réalisées au labo pour vérifier que le sang est exempt de maladies infectieuses transmissibles par le sang comme le VIH, la syphilis ou encore les hépatites. Chaque composant ne peut être conservé qu’un laps de temps donné, d’où l’appel régulier au don du sang. Aujourd’hui environ 6 000 personnes viennent donner leur sang chaque année et, surtout quand des appels sont faits en cas de situation critique, les Polynésiens répondent.

Journée du don du sang ce mercredi de 8h à 16h. Le CTS est ouvert du lundi 7h à 16h, du mardi au jeudi de 7h à 15h et le vendredi 7h à 14h.