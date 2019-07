Nicole Belloubet : une ministre qui prend des notes

Programme particulièrement chargé ce mercredi pour la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, arrivée au petit matin.

Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts, elle s’est entretenue avec le président Édouard Fritch, puis a présidé quelques instants le conseil des ministres.

Ensuite direction le Palais de Justice de Papeete où Nicole Belloubet s’est entretenue avec les chefs de cour et de juridiction. Suite à cet entretien à huis clos, elle a visité les divers services du Palais de Justice. Elle a écouté avec attention les explications du vice-procureur Haussner concernant le trafic de stupéfiants sous nos latitudes, s’est intéressée aux services d’adoption, posant des questions sur la spécificité des enfants faʼaʼamu.

À chaque fois elle s’est montrée attentive aux réponses, notant les points importants dans un carnet qu’elle n’a pas lâché un seul instant durant la visite. Si un sujet l’a particulièrement interpellé, c’est celui des violences intrafamiliales.

Le point culminant de cette visite ministérielle a été l’inauguration officielle du tribunal foncier. La ministre a bon espoir que les règlements des indivisions successorales soient simplifiés avec la mise en application de la nouvelle loi sur le partage par souche, relevant que « c’est un point important pour le développement du pays. ».

Une modification dont se félicite la députée Maina Sage qui a œuvré sur le dossier.

Après avoir été censuré par le Conseil constitutionnel (pour une question de forme) le texte concernant le partage par souche doit passer devant le Sénat le 23 juillet et devrait être promulgué à partir du mois d’août, selon Maina Sage.

Quant à la construction de la cité judiciaire, celle-ci avait déjà été actée par la ministre en février dernier, mais les études préalables doivent être finalisées, puis les appels d’offre suivront. La cité judiciaire, prévue juste derrière le tribunal foncier, devrait sortir de terre d’ici cinq ans. La cité judiciaire doit réunir en un seul lieu la cour d’appel et son service administratif, la chambre territoriale des comptes (CTC) de la Polynésie française, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Dans l’après-midi, Nicole Belloubet a rencontré le président de l’assemblée de la Polynésie, Gaston Tong Sang, ainsi que les chefs des groupes politiques à l’assemblée, puis les parlementaires polynésiens Maina Sage, Nuihau Laurey et Moetai Brotherson, et le bâtonnier de Papeete, Me Benoît Bouyssie.