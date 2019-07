Jeux du Pacifique 2019 : de l’or pour Tahiti avec le ball-trap et le judo

Après avoir décroché des médailles en judo, ball-trap, basket et athlétisme, Tahiti voit son nombre de médailles glanées depuis le début des jeux passer à 87. Pour autant cela n’empêche pas la sélection tahitienne de rétrograder au classement des médailles en se plaçant quatrième avec 26 médailles d’or.

En basket, Tahiti s’est inclinée en finale sur le score de 74 à 83 face à Guam, récoltant ainsi une médaille d’argent. Au ball-trap, pour la première journée de compétition Tahiti s’est adjugé la médaille d’or par équipe et Tuanua Degage la médaille d’argent en individuel.

En judo la sélection tahitienne a récolté 6 nouvelles médailles dont une en or, avec Cyril Gaudemer chez les plus de 73 kg. Une médaille d’argent pour la sélection masculine qui a perdu en finale face à la Nouvelle-Calédonie, et une médaille de bronze pour la sélection féminine qui a battu les Samoa lors des combats pour la troisième place. Une médaille d’argent et deux de bronze ont été ramenées en open.

Enfin en athlétisme, Takina Bernardino décroche le bronze au 400m et Timona Poareu, après avoir remporté le bronze en décathlon, ajoute à son compte une médaille d’argent au saut à la perche.

Au classement des médailles Tahiti, avec 26 médailles d’or, 30 d’argent et 31 de bronze, passe de la troisième place à la quatrième, l’Australie venant jouer les trouble-fêtes en s’immisçant à la deuxième place avec 31 médailles d’or, 9 argent et 13 bronze. La Nouvelle-Calédonie reste la reine de ces jeux avec 64 médailles d’or, 39 en argent et 34 en bronze. La troisième place revient aux Samoa avec 27 or, 28 argent et 33 bronze.