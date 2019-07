De l’or pour Tahiti en athlétisme et à l’aquathlon

La délégation tahitienne a ramené de l’or en athlétisme avec Samuel Aragaw sur 5 000m, et à l’aquathlon avec Benjamin Zorgnotti et Salomé De Barthez. Pour l’heure Tahiti est sixième au classement des médailles avec 30 or, 35 argent et 43 bronze.

En athlétisme, Samuel Aragaw a été médaillé d’or sur 5 000m, et en lancer de poids, Tumatai Dauphin a terminé deuxième du concours avec un lancer à 17m40, ramenant ainsi une médaille d’argent.

Benjamin Zorgnotti et Salomé De Barthez à l’aquathlon ont tous deux ramené une médaille d’or. Tahiti a terminé également premier du classement par équipe, soit un total de 3 médailles d’or pour les triathlètes du fenua.

En boxe, Heiura Nena a été médaillée d’argent , perdant en finale contre une Samoane. En tout la délégation de boxe a raflé huit médailles, une en argent et sept en bronze.

En volley, les féminines se sont inclinées face à la Nouvelle-Calédonie sur le score de 3 sets à 2. Résultat, une médaille d’argent pour Tahiti. À noter que les volleyeurs tahitiens doivent affronter Wallis en finale.

Au classement des médailles, Tahiti occupe la sixième place avec 30 or, 35 argent et 43 bronze, la Nouvelle-Calédonie menant le bal avec 75 or, 52 argent et 48 bronze.