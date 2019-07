Jeux du Pacifique 2019 : de l’or pour Tahiti avec le judo et le tir

Lors de la première journée de compétition en judo, les combattants tahitiens ont raflé deux médailles d’or, 4 d’argent et 6 de bronze. De son côté, la délégation tahitienne de tir a ramené une médaille d’or et une d’argent. Au classement des médailles Tahiti pointe toujours à la troisième place.

Pour la première journée de compétition en judo, les combattants tahitiens ont fait forte impression, en décrochant deux médailles d’or, quatre d’argent et six de bronze. Chez les hommes, c’est Romain Desfour qui s’est vu remettre le précieux métal. Toanui Lucas et Julien Ragusa ont été tous deux récompensés par une médaille d’argent tandis que Gaston Lafon, Gaston Descamps, Maevarau Legayic et David Chevalier obtenaient le bronze. Chez les femmes, la médaille d’or a été remportée par Rauhiti Vernaudon, l’argent par Teipoeani Tevenino et Poerava Temakeu. De leur côté, Laetitia Wuilmet et Teraimatuatini Bopp se sont vu remettre la médaille de bronze.

Concernant le tir, pour la première journée d’épreuves, les Tahitiens ont fait parler la poudre avec Freddy Yen Kway qui a décroché la médaille d’or en tir au pistolet en individuel sur une distance de 25m. Il a aussi été médaillé d’argent par équipe avec Maeva Normand en 25m par équipe, toujours au pistolet.

Tahiti reste toujours troisième au classement par médailles avec 24 or, 25 argent et 26 bronze. La Nouvelle-Calédonie mène toujours le bal avec 56 or, 36 argent et 7 bronze suivie par les Samoa 26 or, 24 argent et 30 bronze.