Rehia Davio, le tout premier Polynésien arbitre international de judo

Rehia Davio a probablement remporté le plus beau combat de sa vie. À 41 ans, il devenu le premier Polynésien arbitre international de Judo.

« Je suis fier de pouvoir vous annoncer qu’hier je suis devenu le premier Polynésien arbitre international de Judo », a indiqué Rehia Davio sur les réseaux sociaux. Judoka par passion, Rehia Davio n’a jamais vraiment quitté le haut niveau. Même si aujourd’hui l’athlète de 41 ans, ne combat plus, il est toujours présent sur les tatamis du monde entier en tant qu’arbitre international. Mais le parcours a été long : Rehia Davio a dû écumer de nombreux tournois, et autres séminaires d’arbitrage en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande, Tonga, Nouvelle-Calédonie). « La victoire en est d’autant plus belle et savoureuse aujourd’hui », se réjouit l’arbitre international. Pour Rehia Davio, cette distinction est la preuve qu’il faut croire en ses rêves. « Si aujourd’hui, un petit gars perdu au milieu du Pacifique comme moi a réussi, tout le monde peut y arriver et il est aujourd’hui de mon devoir de pouvoir donner cette opportunité à tous les Océaniens qui souhaiteraient suivre ce chemin ».