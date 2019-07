Jeux du Pacifique : de nouvelles médailles pour Tahiti

La journée de vendredi à Apia, aux Samoa, pour les XVIèmes Jeux du Pacifique, a été une nouvelle fois synonyme de médailles pour la délégation de Tahiti. De l’or en va’a, au tir à l’arc et en natation.

Après un match de football gagné 3 à 0 contre l’équipe des îles Salomon, en match de poule, ce sont les volleyeurs de Tahiti qui se sont illustrés en battant l’équipe de Nouvelle-Calédonie, 3 sets à 2. Avec également au préalable de très bons résultats en va’a (médaille d’or en V1, hommes et femmes), au tir à l’arc, avec deux médailles, dont une en or, ou encore au tennis de table. La compétition de beach volley s’est soldée, pour sa part, par deux médailles d’argent, pour les femmes et les hommes de Tahiti.

Dans la soirée les nageurs tahitiens ont rapporté de nouvelles médailles, en 4×50 m 4 nages mixte, en 100 m brasse, et surtout en 1500 m, où Rahiti Devos a non seulement décroché une nouvelle médaille d’or, mais aussi établi un nouveau record des Jeux du Pacifique sur cette distance.

Pour l’heure, Tahiti est toujours quatrième au tableau des médailles avec 15 médailles d’or, 11 en argent et 8 en bronze. La Nouvelle-Calédonie truste toujours la première place avec 27 or, 20 argent et 17 bronze.

