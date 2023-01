Nouvel an chinois : le lièvre d’eau accueilli en grande pompe

Après trois éditions sans grandes célébrations publiques, les associations culturelles et le gouvernement prévoient deux semaines de festivités pour le Nouvel an chinois 2023, qui sera célébré le 22 janvier. Au programme, dévoilé ce matin au Sinitong : dîner dansant, gala, exposition, journée culturelle et bien sûr défilé des lanternes.

La Saint-Sylvestre est tout juste dans le rétroviseur, place au Nouvel an chinois. Cette année, c’est le 22 janvier que le calendrier lunaire entrera dans une nouvelle année. Et après trois éditions de célébrations feutrées, Covid oblige, la communauté chinoise est bien décidée à fêter l’évènement en grande pompe. L’association Sinitong, cheffe d’orchestre des festivités dans lesquelles sont impliquées plusieurs autres associations culturelles, en a précisé les contours ce mercredi matin (voir encadré). Diner dansant, l’exposition, gala à la présidence et défilé des lanternes, journée culturelle et gastronomique ouverte à tous dans les jardins du temple de Mamao… Si le programme est riche, c’est que l’envie est là. « Ce sont des festivités qui sont attendues par la communauté chinoise, mais aussi par tous les Polynésiens, parce que quand on gratte un peu la généalogie, on descend certainement d’un Chinois qui est arrivé sur le territoire, explique Timi Wong Yut, président de l’association Sinitong. C’est une célébration de la culture et de la communauté chinoise, mais elle est adressée à tous nos Polynésiens ».

Le Nouvel an chinois c’est surtout le moment de se placer sous de nouveaux auspices. Au revoir le tigre, et bienvenu au lièvre d’eau, donc. Après l’année « tumultueuse et dynamique, au sens positif comme négatif » que laissait présager le grand félin, le signe du lièvre (parfois appelé lapin, ou chat au Vietnam) doit être une année de concrétisation, d’aboutissement des réflexions. C’est en tout cas ce qu’explique Roland Sam, trésorier de Sinitong, et qui est aussi président du groupe des 7 villages et vice-président du Kuo Min Tang. Des prédictions qui devraient se réaliser au moins pour les associations culturelles chinoises, qui réfléchissent depuis une quinzaine d’années à leur centre culturel, aujourd’hui en construction dans les jardins du temple Kanti de Mamao, et qui devrait être inauguré en août. Roland Sam rappelle au passage à l’attention de ceux qui attendent un heureux évènement que les bébés de l’année du lièvre sont promis à avenir « de penseurs ou d’artistes », selon l’horoscope chinois.