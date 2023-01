Prévention : le Pays lance un appel aux bonnes idées pour la santé

Avec leur appel à projet Ora Maita’i 2023, les autorités sanitaires proposent aux administrations, établissements publics et scolaires et surtout aux associations de financer des initiatives en matière de prévention et de promotion de la santé. Une enveloppe de 150 millions de francs est disponible, à condition de soumettre un dossier avant la fin janvier.

Lancer un potager partagé, mettre en place des sessions d’activité physique, encourager une alimentation plus saine et équilibrée, promouvoir la santé mentale, lutter contre les causes du cancer ou encore les addictions… À chacun son objectif, mais surtout à chacun son projet. C’est l’idée de Ora Maita’i, programme mis en place entre 2018 et 2020 par le ministère et la direction de la Santé et qui est relancé pour 2023. Ces deux dernières années, les autorités sanitaires, accaparées par la gestion du Covid, n’avaient pas abandonné leur soutien aux initiatives de prévention, mais avaient préféré le « cas par cas ».

Cette fois, c’est un appel général qui a été lancé, courant décembre, à destination des administrations du Pays, des établissements publics (EPIC et EPA), des établissements scolaires et surtout des associations. Pour Caroline Vinet, diététicienne, référente alimentation à la direction de la Santé, et responsable de cet appel Ora Maita’i 2023, pour que les actions de prévention et de promotion de la santé fonctionnent il faut qu’elles soient élaborées par ceux qui connaissent le mieux le terrain :

Toutes les structures ciblées peuvent donc faire, avant le 31 janvier, une demande de subvention, en fonctionnement ou en investissement, pour des projets « agissant favorablement sur les comportements des personnes, leur environnement et leurs conditions de vie ». Et les budgets sont en hausse : 150 millions de francs pour l’année 2023, tirés du Fonds de prévention sanitaire et social. Administrations et associations ne sont pas les seules à être appelées à soumettre leurs projets. D’autres programmes du même type sont prévus pour 2023 à destination des communes et des entreprises, notamment, précise la responsable :

Les formulaires de demande de subventions dans le cadre de l’appel à projets Ora Maita’i 2023 sont disponibles sur le site de la Direction de la santé qui peut aussi fournir une assistance pour remplir les dossiers.