Nouvel an chinois : les lanternes seront allumées ce soir

Les célébrations du Nouvel an chinois commencent avec l’illumination des lanternes chinoises suspendues dans la rue Colette dès ce jeudi soir. Un événement, organisé par l’association Papeete centre-ville avec la fédération Si Ni Tong, qui marque le coup d’envoi des festivités de l’année du serpent de bois. Ce sera à partir de 17h.

L’association Papeete centre-ville organise l’illumination des lanternes suspendues dans la rue Colette ce jeudi soir, à partir de 17h. Si officiellement les festivités pour le Nouvel an chinois commence le 29 janvier, l’allumage de ces lanternes donne désormais le coup d’envoi des célébrations. Un rendez-vous organisé chaque année depuis 2021 alors que Richard Chenoux, le responsable du temple Kanti, présidait la fédération Si Ni Tong. Cette année-là, la Chine avait participé « en offrant une centaine de lanternes à la communauté chinoise, ainsi qu’en proposant une démonstration de la cérémonie du thé et un petit récital de musique classique chinoise lors de la soirée d’allumage des lanternes », précise Papeete centre-ville.

Pour l’association, il est important que les commerçants participent à l’événement, « c’est la fête la plus importante du calendrier chinois et asiatique » et « la communauté chinoise occupe une place importante dans l’économie du Pays ». La soirée commencera par des discours de bienvenue et plusieurs démonstrations d’école de danse et d’arts martiaux. L’Institut Confucius animera une cérémonie du thé avant que les lions arrivent, d’autres démonstrations sont encore au programme. 13 stands proposeront aussi du ma’a, des produits thématiques et des initiations à la culture chinoise. Au-delà de lancer les célébrations pour le Nouvel an, l’association Papeete centre-ville veut créer un point de rencontre culturel et événementiel autour de la communauté chinoise.

Pour l’occasion, la rue Colette sera fermée à la circulation à partir de 12h, jusqu’à 21h.

Ce seront ensuite tous les événements prévus par la fédération Si Ni Tong qui animeront Tahiti pendant deux semaines pour fêter l’entrée dans l’année du serpent de bois.