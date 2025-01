L’année du serpent de bois, « une année de renouveau »

La fédération Si Ni Tong se prépare à célébrer le Nouvel an chinois, à partir du 29 janvier. Terminée l’année lunaire du dragon de bois, place à celle du serpent de bois. « Une année de renouveau, de sagesse, de réflexion, mais aussi avec pleins d’imprévus », note la présidente Marie-Claire Gardan, qui donne notamment rendez-vous à la population pour la journée culturelle, le 9 février au temple Kanti, point d’orgue de deux semaines de célébrations.

Nettoyer la maison pour chasser les mauvais esprits, coller ses vœux au mur, accrocher des rameaux d’agrumes à sa porte, se baigner dans les feuilles de pamplemoussier et réveillonner en famille… Ces traditions marquent le crépuscule de l’année du dragon de bois. Cette année, le calendrier lunaire se renouvelle le 29 janvier, avec le passage dans l’ère du serpent de bois. « On s’attend à une année pleine de sagesse, de réflexion et de renouveau », estime la présidente de la fédération Si Ni Tong, Marie-Claire Gardan, qui rassemble dix associations de la communauté chinoise au fenua. « Il y aura aussi plein d’imprévus et des transformations positives », sans exclure des catastrophes naturelles, poursuit celle qui s’active pour les derniers préparatifs.

Pour marquer le coup, le Si Ni Tong illuminera la rue Colette avec l’allumage des lanternes, puis organisera sa traditionnelle cérémonie d’ouverture en son siège du centre-ville, le 29 janvier. De là, « les lions seront lâchés dans la rue », pour apporter santé et prospérité aux commerçants. Suivra le bal du Nouvel an, dans les jardins du temple Kanti, le samedi 1er février, avant le cocktail à la présidence le 7. Puis la journée culturelle, de nouveau au temple Kanti, le dimanche 9 février : 2 000 visiteurs sont attendus, avant la fin des festivités prévue le 15 février avec le défilé des lanternes au départ de la mairie de Papeete. « On attire toujours beaucoup de monde. Les gens sont intéressés, ils viennent déjà prendre des affiches, il s’intéressent. C’est un rituel annuel. Il n’y avait rien eu pendant les deux années de Covid et ça reprend bien, on a toujours du succès », sourit Marie-Claire Gardan.

Cette année, les signes les plus chanceux seront le singe, le rat, le buffle et le coq.