Gabilou Forever : le plus célèbre crooner tahitien au Grand théâtre le 24 janvier

Une soixantaine de chansons choisies soigneusement dans un répertoire de 2 000 titres, Teiho Tetoofa et Teiva LC en invités, et sa famille bien sûr, son épouse Moeata, sa fille Hianau et son petit-fils… Le prochain spectacle de Gabilou se prépare soigneusement pour faire chanter, danser et rire le public. Un plaisir dont l’artiste aux 61 années de carrière ne peut se passer.

L’affiche les montre les yeux dans les yeux. On ne présente plus Gabilou et sa femme Moeata, qui fêteront leurs quarante ans de mariage en septembre prochain et continuent de monter sur scène ensemble. Le prochain spectacle est prévu pour le 24 janvier au Grand théâtre de la Maison de la culture. Et, comme à son habitude, il ne sera pas seul sur la scène, sa famille l’accompagne. « La famille me comprend vite. Ma fille Hianau est une clef dans le spectacle, elle fait tout : la partie administrative, la vente des billets. Il y a Moeata qui s’occupe beaucoup de moi. Quand on est sur scène, j’ai confiance en eux. Mes enfants, mes petits-enfants viennent chanter avec moi sur scène, ils dansent. C’est important d’être bien entouré. » Il y a des invités aussi, toujours à l’affiche avec lui : « Mon idée est de les faire connaitre. Ces artistes ne peuvent pas faire ce que je fais. Ils ne vont jamais louer la Maison de la culture. Ils ont essayé, ils ont arrêté. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je suis en train de leur montrer le chemin. Teiho Tetoofa et Teiva LC sont de bons artistes. » Plus de soixante ans que Gabilou chante et fait chanter tout le Pacifique. Et pourtant, malgré l’expérience, l’entourage, il a toujours le trac : « Ça vient, c’est automatique. Les gens me disent pourquoi tu as encore le trac après toutes ces années ? Peut-être il faut avoir le trac, ça fait partie du jeu, ça donne envie de bien faire. »

Un troisième Olympia en projet

Il rigole quand on lui demande la raison de ce titre : Gabilou Forever. « Je suis encore là tu vois ! 61 ans de carrière. Qu’est-ce que je vais faire bientôt ? Il y a quelque chose qui trotte dans ma tête, c’est l’Olympia. Ces projets, c’est de l’énergie, de la motivation, de la santé. » Voilà le secret de sa longévité et de sa forme : les projets. Et quand il a quelque chose en tête, difficile de le faire renoncer. En ce début d’année 2025, l’Olympia est dans son esprit. Après 2017 et 2019, il se verrait bien refaire une date sur la mythique scène parisienne. « La première fois, j’ai amené un courrier à Charles Aznavour. Il avait un copain ici qui s’appelait Éric. Il me donne un courrier pour Aznavour. Une ouverture pour moi en France. On me laisse pas rentrer (à l’Olympia, ndlr) mais Aznavour est sorti et est venu me parler. ‘Je veux être comme vous, être une star comme vous.’ Après on a eu le même manager. Et lui, Nana Mouscouri et Iglesias, me prenaient en ouverture sur leurs concerts. Pourquoi pas l’Olympia encore une fois ? Je vais y aller ! »

La chanson plutôt que la boxe

Difficile de se représenter Gabilou sans la chanson. Même lui ne l’imagine plus. Elle est au cœur de sa vie de famille et de sa vie professionnelle. Pourtant, Gabilou a un temps imaginé être un sportif de haut niveau : « À un moment donné je voulais être boxeur, on se tapait dessus avec Maco Nena à l’entraînement. Mais mon papa m’a dit non. Et je pense qu’il avait raison parce que je crois que j’aurai eu une gueule toute tordue. Je savais bien boxer, je voulais aller sur le ring. Mais je remercie mon père d’avoir refusé. Mais la boxe m’a donné cette hargne de gagner. Quand tu vas à l’Eurovision, c’est pas n’importe quoi. Troisième, c’est quand même beau. »

Humanahum, qu’il a chanté pour la France à l’Eurovision en 1981, a propulsé la carrière de Gabilou. Il continue de chanter, de composer et surtout de répondre à son téléphone quand les artistes lui demandent des conseils. Mais en ce moment, ce sont les répétitions qui occupent tout son temps pour faire de « Gabilou Forever » un moment exceptionnel pour son public.