Le marché de l’emploi continue de progresser

L’indice de l’emploi salarié marchand, calculé chaque mois par l’Institut de la statistique poursuit sa progression : +2,3% en un an, de novembre 2023 à novembre 2024. C’est toutefois moins qu’entre 2019 ou 2023, où l’ISPF constatait une variation annuelle moyenne de 2,6 points.

Le marché de l’emploi se porte bien à en croire l’Institut de la statistique. De novembre 2023 à novembre 2024, l’indice de l’emploi salarié marchant a augmenté de 2,3%. Cet outil concerne les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce, du tourisme et des services. Dans le détail, c’est le commerce qui tire l’indice à la hausse, avec une hausse de 0,3% en novembre et de 2,8% en un an. Même chose pour le secteur des services, +0,4% en un mois et +3,3% sur l’année. L’emploi dans l’hôtellerie, lui, a décru de 0,5% entre octobre et novembre 2024, mais reste le secteur le plus dynamique sur un an (+3,7%). À l’inverse, si les emplois dans l’industrie sont stables sur un mois (+0,1%) ils sont en baisse de 0,4% sur l’année. L’indice est tiré à la baisse par le secteur de la construction, qui perd 1,6% d’emplois sur un an.

Après sa chute en 2020, durant la crise Covid, l’indice de l’emploi salarié marchand (qui ne concerne pas l’emploi dans l’administration, l’enseignement, la santé, l’agriculture, le milieu associatif et non-marchand) ne cesse d’évoluer à la hausse. Mais après une folle remontée entre 2022 et 2024, cette évolution est désormais plus progressive.