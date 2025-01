Nouvelle-Calédonie : un gouvernement mais pas de président

Le Congrès s’est réuni ce matin pour choisir les membres du prochain gouvernement, qui va remplacer celui de Louis Mapou. Les non-indépendantistes ont remporté 6 des 11 sièges. Mais le président du gouvernement n’est toujours pas désigné parmi ces 11 personnalités : aucun des deux candidats n’a obtenu de majorité absolue lors du premier round. Alcide Ponga devrait, en toute logique, accéder à la présidence du gouvernement. Le point avec notre partenaire Les Nouvelles calédoniennes.

Après la chute du gouvernement présidé par l’indépendantiste Louis Mapou depuis février 2021, le Congrès calédonien a procédé à l’élection des membres du gouvernement ce lundi (mardi à Nouméa) dans scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. La liste d’union Rassemblement-Loyalistes a recueilli 19 voix, et peut ainsi prétendre à 4 sièges au gouvernement ; la liste Calédonie ensemble-Éveil océanien, avec 9 voix, obtient deux sièges. Côté indépendantiste, la liste UC-FNLKS et Nationalistes, avec 15 voix, obtient 3 sièges, et l’UNI qui recueille 11 voix, obtient deux sièges.

Ainsi, les membres du 18e gouvernement sont : Alcide Ponga, Isabelle Champmoreau, Christopher Gygès et Thierry Santa pour le Rassemblement-Loyalistes ; Samuel Hnepeune, Gilbert Tyuienon et Mickaël Forrest pour l’UC-FLNKS et Nationalistes ; Adolphe Digoué et Claude Gambey pour l’UNI ; Philippe Dunoyer et Petelo Sao pour Calédonie ensemble-Eveil océanien.

Immédiatement après le vote, les membres du nouveau gouvernement ont été convoqués par le haut-commissaire en salle des commissions du Congrès, pour désigner entre eux un président et un ou des vice-présidents. Les résultats offrent une majorité de six voix aux non-indépendantistes. Les deux candidats étaient Alcide Ponga pour le Rassemblement-Loyalistes, qui a récolté 4 voix, et Samuel Hnepeune pour la liste UC-FLNKS et Nationalistes, qui a recueilli 3 voix. Mais les membres UNI et Caledonie ensemble-Éveil océanien ont voté blanc. Aucun des deux candidats n’a donc obtenu la majorité. Une nouvelle réunion devra être convoquée par le haut-commissaire.

Philippe Dunoyer, de Calédonie ensemble, a très vite démissionné du gouvernement. En cause : l’absence d’accord entre les différentes formations politiques autour d’un « contrat de gouvernance » que Calédonie ensemble avait soumis aux groupes du Congrès. Ce projet d’accord était axé autour de quatre thématiques, et notamment une redéfinition des relations entre le gouvernement et le Congrès. Autre raison de cette démission : le refus des autres groupes de confier à Philippe Dunoyer le portefeuille de l’économie et la fiscalité auquel il prétendait. Il sera remplacé par Jeremie Katidjo-Monnier, suivant de liste de Calédonie ensemble et ancien membre du gouvernement. Ce dernier et le leader d’Éveil océanien voteront pour la candidature d’Alcide Ponga, 49 ans, président du Rassemblement depuis avril 2024, tandis que le groupe UNI « ne votera pour aucun candidat ».

Le président du gouvernement doit être élu dans les 5 jours qui suivent le vote du Congrès.

Avec Les Nouvelles calédoniennes