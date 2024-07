Nouvelle menace de grève à l’hôpital d’Uturoa

La CSTP-FO s’apprête à déposer un préavis de grève à l’hôpital des Raromatai pour dénoncer un manque d’effectifs qui pourrait aboutir à des fermetures partielles ou temporaires de services. Urgences en manque de médecins, maternité sans pédiatre, absence de radiologue et perturbations en chirurgie… La direction de la Santé assure que « tous les réseaux ont été activés » et que des « solutions sont sur la table » pour boucher les trous, causés à la fois par des départs annoncés, des congés qui se chevauchent et des désistements de remplaçants.

À Uturoa, établissement qui avait déjà connu des mouvements de grogne en novembre 2021, en février 2022 ou en février 2023, la grève était de nouveau « envisagée » en avril. Elle pourrait finalement être déclenchée la semaine prochaine. Le syndicat du personnel de santé des Îles Sous-le-Vent, affilié à la CSTP-FO, s’apprête à poser un préavis pour dénoncer un manque de médecins spécialistes dans les prochaines semaines et les « fermetures de services » qu’il implique. Lors d’une réunion ce mardi, « la direction nous a expliqué qu’elle était sans solution » assure Philippe Dubois, le président du collectif.

Départs, congés, arrêts, « contrats pas adaptés »

À l’entendre, le manque de pédiatre pourrait empêcher la maternité d’Uturoa d’accueillir les accouchements entre le 4 et le 15 juillet. Les urgences, elles, compteraient une dizaine de plages de 12 heures qui ne trouvent pas de médecin en juillet, et plusieurs autres en août. Les chirurgiens seraient aussi trop peu nombreux pour couvrir tous les jours d’ouverture dans le mois à venir. Quant à la radiologie, elle pourrait tout simplement « fermer pour quatre semaines », liste le médecin.

Une situation qui résulte à la fois, d’après le Pays, d’arrêts maladie « tout récents », de chevauchements de congés (autorisés par la hiérarchie) et de remplacements actés puis finalement désistés. Du côté du syndicat, on note pourtant qu’une partie des perturbations est liée à des postes vacants depuis longtemps – un poste de pédiatrie notamment – et, pour ce qui est des urgences, à des départs « prévus depuis plusieurs mois, voire depuis un an. » « Un médecin a pris une disponibilité, un autre n’a pas souhaité renouveler son contrat, reprend Philippe Dubois. C’est normal qu’on aie ce genre de départ quand on a des contrats qui se basent sur des textes des années 90. Ils ne sont plus du tout adapté aux jeunes praticiens. »

Situation en « constante évolution »

La direction de la Santé l’assure : « tous les canaux, tous les réseaux ont été activés » pour « trouver des solutions ». Que ce soit en interne à la direction, au CHPF, où les équipes sont déjà en grande tension, auprès des syndicats, sur les sites spécialisés, et même auprès d’un « chasseur de têtes », avec qui le Pays devrait rapidement contracter. Et certains de ces appels ont payé : des candidatures sont sur la table – y compris pour les spécialités difficiles à trouver, en pédiatrie ou chirurgie – du personnel en CDD ou en vacation « doit arriver dans les prochaines semaines »... La situation serait donc en « constante évolution », mais, alors que certains remplacements et embauches doivent toujours être « confirmés », des perturbations des services sont effectivement à prévoir dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Mais plus que sur ce contexte de manque de personnel, la CSTP-FO veut interpeller sur le « fonctionnement anormal » de l’hôpital d’Uturoa et, en pleine période électorale dans la fonction publique, sur des revendications portées de longue date. « Le personnel non médical n’a pas eu d’heures supplémentaires payées depuis décembre, et c’est aussi le cas depuis mars pour les médecins », rappelle Philippe Dubois, qui interpelle aussi sur des règles de paiement des astreintes « intolérables ».

Le préavis devrait être déposé d’ici jeudi et la grève pourrait débuter, sans accord avec la direction de l’établissement et de la Santé, ce lundi 8 septembre. Ce qui pourrait perturber encore un peu plus le fonctionnement du seul hôpital des Raromatai.