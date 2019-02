O-League : Central en quarts, Tefana éliminé

Central Sport termine en tête de son groupe en phase de poules de la ligue des champions d’Océanie en accrochant un nul contre les Fidjiens de Lautoka FC, et jouera les quarts de finale de la compétition. L’AS Tefana en revanche est éliminé après un nouveau match nul 3 buts partout contre les Vanuatais de Malampa Revivors.

Les derniers matchs de poules de la O-League, la ligue des champions d’Océanie, se sont déroulés vendredi soir (heure de Tahiti, NDLR). Très en forme depuis le début de la compétition, Central Sport a assuré la tête du classement de son groupe avec un match nul 2 buts partout contre les Fidjiens de Lautoka FC pourtant réduits à 8 (!) après trois cartons rouges. Menés pendant le match, les joueurs de Papeete ont bataillé pour égaliser d’abord avec un but contre son camps des Fidjiens, puis avec le but libérateur de Manuarii Hauata à la 60ème. Central jouera les quarts de finale de la O-League !

Triste sort en revanche pour l’AS Tefana qui n’a pas réussi à se défaire des Vanuatais de Malampa Revivors pourtant réduits à 10 dès la 22ème minute. Viritua Tiaiho a pourtant marqué un doublé et Raffi Krissian a inscrit un but, mais les joueurs de Faa’a ont été rejoints sur le score de 3 buts partout. Il leur fallait au moins gagner par deux buts d’écart pour se qualifier. Avec un bilan de deux nuls et une défaite, l’AS Tefana quitte la ligue des champions d’Océanie en phase de poules.