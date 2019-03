O-League : Central recevra les Calédoniens de Magenta en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la O-League, la ligue des champions d’Océanie, a été effectué à Auckland. Arrivée en tête de son groupe lors des phases de poule, l’équipe tahitienne de Central Sport recevra les Calédoniens de l’AS Magenta.

Au terme des phases de poule de la compétition, le tirage au sort des quarts de finale de la ligue des champions d’Océanie, la O-League, a eu lieu mardi à Auckland (lundi à Papeete, NDLR). Seule équipe tahitienne en lice pour la phase finale de la compétition, Central recevra à Tahiti les Calédoniens de l’AS Magenta, « pour un derby francophone très attendu », commente le site de la confédération océanienne de football.

La tâche sera compliquée pour les Tahitiens, puisqu’en cas de victoire, ils seront ensuite opposé au vainqueur de l’autre quart de finale entre les nonuples vainqueurs de la compétition, Auckland city, et les Papous de Lae city. Le troisième quart se jouera entre les Fidjiens de Ba FC et les Calédoniens de Hiengehene Sport. Le quatrième entre Team Wellington et les Salomonais de Henderson Eels. Les matchs auront lieu début avril.