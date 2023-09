‘O Morito ta’u vahine revient, cette fois à Taravao

La pièce de théâtre en tahitien, adaptée d’un de plus grands succès parisiens, sera jouée le samedi 23 septembre à Taravao. L’assurance pour les habitants de la Presqu’île de passer un excellent moment en compagnie d’un troupe talentueuse, sans devoir aller jusqu’en ville.

Après le succès phénoménal des premières représentations à la salle Manu Iti de Paea en juillet 2021, puis au Grand théâtre en décembre 2021 et octobre 2022, SA Productions présente la pièce de théâtre adaptée en langue tahitienne, O’ Morito Ta’u Vahine, le 23 septembre 2023 pour la première fois à Taravao. Aucune pièce adaptée en tahitien n’avait été jouée au fenua depuis 29 ans et « Te Manu Tane » de John Mairai.

Tirée de l’énorme succès du théâtre de boulevard parisien, Ma Femme s’appelle Maurice créée en 1997 et jouée dans le monde entier, ‘O Morito ta’u vahine est mis en scène par l’auteur de la pièce lui-même, Raffy Shart, qui a formé les comédiens locaux dont la plupart n’avaient pas encore participé à une production de cette ampleur. Car il n’y a pas que du texte : chanson et danse font aussi partie du spectacle.

Vos comédiens polynésiens préférés remontent sur scène pour vous faire rire encore plus fort. Tamatoa Kautai, Christopher Prenat et Rocky Gobrait sotn au rendez-vous, et deux nouvelles artistes ont rejoint la troupe, Emma Hiou You et Heiiti Chanson, dans les rôles de Marina et Katia.

Une occasion de rire, et de découvrir l’étendue des talents de nos comédiens locaux. Il tenait à cœur à la troupe et à SA Productions d’aller au plus près du public en ne se cantonnant pas à Papeete. Les résidents de Taravao et de ses environs ont ainsi accès à un spectacle original tout près de chez eux.

Les billets sont en vente sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et chez Radio1 à Fare Ute.