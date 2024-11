Observation des baleines : 40 contrôles et 30 rappels à l’ordre en trois mois

En réponse à une question orale ce jeudi à l’assemblée, le ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’environnement a révélé que les 40 contrôles opérés ces trois derniers mois ont donné lieu à 30 rappels à l’ordre, principalement adressés à des plaisanciers privés, et à une procédure de retrait d’agrément. Mais la Diren manque de moyens humains et financiers.

C’est l’élue Tavini Teremuura Kohumoetini-Rurua qui interrogeait le ministre sur les moyens de contrôle à la disposition du Pays pour réguler les observations de baleines dans les eaux polynésiennes. Taivini Teai a d’abord rappelé que le code de l’environnement a été modifié à deux reprises cette année pour mieux encadrer l’activité.

Mais c’est vrai, dit Taivini Teai, que la Direction de l’environnement n’a qu’une trentaine d’agents et seulement deux, un garde nature et un agent technique, qui sont spécifiquement affectés au contrôle des baleines.

Cette année, en trois mois de saison d’observation des baleines, 40 contrôles ont été effectués et ont donné lieu à 30 rappels à l’ordre ainsi une procédure de suspension d’autorisation. Il se trouve que les contrevenants aux règles ne sont pas nécessairement les prestataires professionnels, comme le précise le ministre.

« L’engouement pour voir les baleines conduit parfois les personnes à oublier la réglementation », dit-il diplomatiquement, en annonçant une nouvelle campagne de sensibilisation.

À noter que des policiers municipaux de Punaauia et de Mooera ont été formés aux contrôles. Le ministre dit espérer une augmentation de son budget pour un renforcement du pôle contrôle de la Diren, et envisage de faire appel au secteur privé. Quant à l’enquête sur la mort d’une baleine blessée par un navire le mois dernier, elle n’est pas encore terminée, dit Taivini Teai.