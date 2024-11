Sièges plus confortables et nouvelle classe premium : Air Tahiti renouvelle ses intérieurs

La compagnie a présenté les changement opérés à l’intérieur de ses appareils. D’ici la fin de l’année, tous seront équipés de nouveaux sièges plus confortables, inclinables et dotés de supports pour les tablettes et téléphones. À l’avant, huit de ses sièges ont été installés dans une configuration « classe premium », dont les passagers bénéficieront de files d’enregistrement dédiées et de davantage de services en vol.

Changement de décor chez Air Tahiti. Depuis le début du mois, et jusqu’à la fin de l’année, la compagnie domestique va renouveler l’intégralité des sièges que compte chacun de ses onze ATR 72. Les nouvelles assises permettront d’apporter « une image nouvelle à l’intérieur de nos cabines et un confort supplémentaire aux passagers« , assure le directeur général Édouard Wong Fat. Les quatre nouveaux avions récemment commandés en seront aussi équipés.

Assises renforcées, dossier inclinable, appuie-tête ajustable et support pour mobile et tablette…Conçus par une PME métropolitaine, ces sièges présentent aussi l’avantage d’être 30% plus légers que leurs prédécesseurs. Moins lourds aussi « que la moyenne du marché », ce qui permettra des économies en carburant. Air Tahiti vante en outre certains composants recyclés dans ces nouveaux modèles, une filière vers laquelle les anciens sièges seront envoyés.

Ces nouvelles assises étaient attendues depuis plus de deux ans par Air Tahiti. « Nous en sommes assez fiers, nous sommes compagnie de lancement, les premiers à utiliser ces sièges sur le marché », poursuit le dirigeant. « Nous avons un plan stratégique que nous souhaitons développer résolument. On a la volonté d’amélioration permanente de la qualité de service, du confort, de la ponctualité. On essaye de la déployer patiemment, mais résolument, de façon à encore fidéliser un peu plus notre clientèle », alors que la compagnie fait face à la concurrence d’Air Moana, revigorée par des apports financiers récents.

Une classe premium pour plus de rapidité et de services

Pour se démarquer, et apporter de la nouveauté au terme d’une année qui sera à nouveau « lourdement déficitaire » (aux alentours de 2 milliards), Air Tahiti ouvre aussi une nouvelle classe premium. Composée de huit sièges, placée à l’avant de chaque appareil, cette offre supplémentaire est destinée à la clientèle touristique. Les passagers pourront y accéder plus rapidement, via une file dédiée à l’enregistrement, et bénéficieront d’avantages, dont une franchise bagage supplémentaire, de « collations raffinées » et de « plateaux gourmands » pour les trajets les plus importants. « Nous l’avons mise en place face à la demande croissante de notre clientèle touristique et de nos partenaires touristiques, car elle permet de répondre aux besoins d’un parcours client des touristes internationaux qui viennent en business ou premium et qui auront maintenant une continuité pour arriver à destination », détaille la directrice marketing et commercial d’Air Tahiti, Vairani Tetaria.

La commercialisation de cette nouvelle offre débutera le 27 novembre, pour des vols à compter du 2 avril.