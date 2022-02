La 19e édition du FIFO qui se clôturera dimanche a livré son verdict vendredi soir, et le grand vainqueur en est Oceans Apart – Greed, Betrayal and Pacific Rugby, réalisé par Alex Haudiquet. D’autres prix ont également été distribués comme celui du jury qui a récompensé trois films, Alick and Albert, The Bowraville Murders et The Island In Me. Quant au prix du public, celui-ci a été attribué à Strong Female Lead. Un palmarès qui fait la part belle aux productions australiennes. Des projections des films récompensés se tiendront ce samedi jusqu’à 22 heures ainsi que dimanche.

Sur une centaine de documentaires inscrits au FIFO, seuls douze ont été retenus pour cet évènement qui en est à sa 19e édition. Et le grand vainqueur de cette année est Oceans Apart – Greed, Betrayal and Pacific Rugby (« Un Ocean de différence – avidité, trahison et rugby du Pacifique ») une production australienne réalisée par Alex Haudiquet et Callum Drummond. Un documentaire qui a particulièrement touché les membres du jury tant par son sujet, le rugby, le colonialisme et les inégalités salariales par rapport aux supers puissances du rugby mondial, que par son traitement. « Un sujet dont on ne parle pas beaucoup et qui nous a marqué, d’autant que le rugby est un sport qui se prévaut d’avoir des valeurs humanitaires assez fortes », explique Heiura Itae-Tetaa, membre du jury mais aussi auteure de films documentaires et directrice de Speak Tahiti.

Trois prix spéciaux ont également été octroyés, le premier allant au bouleversant The Bowraville Murders réalisé par l’Australien Allan Clarke, le deuxième à The Island In Me réalisé aux Îles Cook par l’Espagnole Gemma Cubero Del Bario et le troisième prix spécial revient à Alick and Albert, réalisé par l’Australien Douglas Walkin. Là aussi des documentaires qui ont marqué les esprits.

Le public a également pu choisir un film, le prix du cœur, attribué à Strong Female Lead réalisé par Tosca Lobby, elle aussi australienne. Un choix adoubé par Heiura Itae-Tetaa, « car c’est un documentaire extrêmement bien mené qui raconte non pas un sujet spécialement océanien, mais mondial, le sexisme au sein de la politique. C’est d’une violence inouïe. Je suis ravie que le public ait été touché par ce document. »

Dans la catégorie des courts-métrages, le public a primé The Rogers, documentaire réalisé par Dean Hamer et Joe Wilson, qui met en lumière le premier groupe de danse transgenre homme à Samoa. Et en fiction, c’est Hawaiian Soul qui est récompensé par le public, une fiction qui au travers des chants hawaïens aborde la question de la protection de la terre. Des projections se tiennent encore ce samedi après midi jusqu’à 22 heures ainsi que dimanche.

Les films primés :

Oceans Apart – Greed, Betrayal and Pacific Rugby

Aux Sāmoa, comme en Nouvelle-Zélande, aux Tonga ou aux Fidji, le rugby est sport national. Dan Léo, un rugbyman samoan, a sacrifié sa carrière internationale pour se confronter à la corruption dans l’Union samoane de rugby et a rendu ses opinions publiques sur le sujet. Un quart des professionnels de rugby dans le monde sont d’origine océanienne. Dans ces pays, partir à l’étranger est une solution pour aider sa famille. Dan Léo s’interroge sur les liens éventuels entre ces îles, le rugby moderne et le côté sombre du sport…

The Bowraville Murders

Australie. Pays de Gumbayngi. 1990. À la suite de la disparition mystérieuse de 3 jeunes, aborigènes, une jeune femme, une enfant et un adolescent, très peu de recherches policières seront menées et, de plus, sans aucune efficacité. La police échafaude des hypothèses dénuées de réalité. Malgré les demandes de justice des familles sur qui pèsent lourdement les soupçons policiers, une justice à deux vitesses ne réagit guère. Après la découverte de deux corps, l’enquête ne sera relancée qu’en 2004.

The Island in Me

L’histoire de 2 femmes, Amélia Borofsky, 40 ans, et Johnny Frisbie, 86 ans. Toutes deux ont vécu dans leur enfance sur l’atoll de Pukapuka aux Îles Cook. Elles l’ont quitté à des époques et dans des conditions différentes. Mais s’affrontant aux souvenirs heureux et aux traumatismes qui peuplent leurs mémoires, elles y reviennent toutes deux pour retrouver le monde océanien, pour renouer avec ce qui est perdu, l’émotion, l’accueil, la fête, la danse et… ce sentiment d’appartenance.

Alick And Albert

Alick Tipoti est originaire de Badu, île du Détroit de Torres. Il est un artiste reconnu. Albert II est le prince de Monaco où ils se sont rencontrés à une exposition internationale d’art autochtone à laquelle participait Alick. Tous deux sont des défenseurs de l’environnement. Alick a invité le prince à venir à Badu partager un moment de vie océanienne. Celui-ci a accepté. Amitié, partage culturel, simplicité de la vie quotidienne. La mer et le corail ainsi que les changements climatiques sont aussi au cœur de cette visite.

Strong Female Lead

Australie. Une femme sur 3 y déclare qu’elle subit discrimination ou harcèlement au travail. En 2010, Julia Gillard devient la première femme Première ministre du pays. Et la seule. Le film interroge la manière dont les Australiens réagissent lorsqu’une femme puissante les dirige. Des archives montrent la violence outrée des attaques lancées contre elle dans le cadre de ses fonctions, y compris au Parlement. Et les reprises de ces attaques par les médias et les citoyens. Étonnante démonstration sexiste dans une démocratie…

The Rogers

La vie quotidienne que mènent ceux qui forment le premier groupe de transgenres hommes du Pacifique. Les Rogers de Samoa répètent des danses traditionnelles masculines. Ces filles devenues hommes affrontent de nombreux obstacles dans une société qui accepte mieux l’inverse et le font en communauté.

Hawaiian Soul

Molokai. Entre les années 50 et aujourd’hui, la terre a beaucoup souffert de la présence d’entrainements militaires. Mais les Hawaiiens chantent. Les chants peuvent parler de la souffrance d’une île. Georges Helm et sa voix sauront-ils mobiliser les anciens de la communauté dans la lutte pour la protection de la terre ?

