Octobre rose : des initiations paddle pour la bonne cause

En ce mois d’Octobre rose, plusieurs associations se mobilisent pour mettre en avant la campagne de prévention à la lutte contre le cancer du sein. Un événement sportif est organisé par l’association Tamariki Paddle & surf club, ce samedi à Punaauia. Le public pourra profiter des initiations paddle et à la marche nordique.

Ce samedi, l’association Tamariki Paddle & surf club (AS TPSC) organise les challenges d’Octobre rose au parc de Taapuna à Punaauia. Plusieurs exercices physiques seront proposés à tous et plus particulièrement aux femmes de plus de 50 ans : initiation au paddle, à la marche nordique, challenge Sup-loisirs (compétition sur 100 mètres). Encadrées par des coachs et du personnel de sécurité, les activités sont gratuites. L’objectif, en alliant le sport et la santé, est de sensibiliser un maximum de personnes, notamment la population féminine, à cette cause. L’AS TPSC proposera aussi une mini compétition pour les enfants et adolescents, précise Hinarii Yiou-Halligan, présidente de l’association sportive. L’occasion pour le club de repérer les futures élites de la discipline de stand up paddle race.

La journée sera clôturée par la course de stand up paddle race et prone race, dernière étape du championnat de Tahiti 2022 pour laquelle les meilleurs de la discipline seront sélectionnés pour les championnats de France et championnat du monde de stand up paddle race.

Ce samedi de 8h à 16h sur le site du parc de Taapuna à Punaauia. Inscriptions sur place à partir de 8 heures. Des goodies sont à gagner.