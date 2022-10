C’est le premier « octobre rose » pour l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) désormais en charge du dépistage dans tout le fenua. La campagne « Aupuru Ia ‘Oe » doit justement faciliter l’accès aux mammographies à toutes les femmes. Et surtout leur « redonner confiance », au travers notamment de témoignages. Le message lui reste le même : le cancer du sein, aujourd’hui se « guérit très bien »… à condition d’être repéré assez tôt.

C’est un rendez-vous désormais bien ancré dans le calendrier polynésien : « octobre rose », c’est le mois consacré à la sensibilisation sur le cancer du sein. Désormais en charge du dépistage des cancers dans tout le pays, l’ICPF est bien sûr au premier rang de cette nouvelle édition. L’institut lance, en partenariat avec la Direction de la santé, une nouvelle campagne intitulée « Aupuru Ia ‘oe ». « Nous avons décidé de mettre en avant des femmes ayant vécu la maladie. Nous voulons informer, sensibiliser, rassurer et bien sûr inciter au dépistage et inciter les femmes à prendre soin d’elles avant, pendant et après la maladie« , explique le médecin référent de l’ICPF, Dr Delphine Lutringer.

Plusieurs évènements, à suivre sur la page Facebook de l’institut, vont donc être l’occasion de rencontres, de discussions, et d’information tout au long du mois d’octobre :

Les challenges roses organisés par l’association Tamariki surf & sup club, le samedi 8 octobre à Punaauia

Le Tarona va’a organisé par la ligue contre le cancer, le samedi 8 octobre à Pirae

Une journée Tous en Rose : #MahanaTarona, le vendredi 14 octobre avec un concours photo à la clé

Présence à l’étape de la Hawaiiki Nui, le mardi 25 octobre à Huahine

Seules 41% des Polynésiennes sont à jour de leur dépistage

Sur les deux dernières années, seulement 41 % de la population cible a effectué une mammographie. Les recommandations sont pourtant claires : entre 50 et 74 ans, un dépistage, entièrement pris en charge par la CPS, doit être effectué tous les deux ans. Mais l’ICPF, conscient que la crainte de l’examen – ou de son résultat – est un frein majeur au dépistage, est bien décidé à aller « au contact » du public. C’est l’idée du projet pilote du Tarona Tere, dont le but est de faciliter l’accès au dépistage. Au cours de 13 demi-journées, des petits groupes de femmes bénéficieront d’un transport et d’un rendez-vous auprès d’un radiologue. « On va aller au contact des femmes directement avec des bus, les UtilBus, pour aller les chercher et les emmener en groupe dans les cabinets de radiologie. » Durant ces demi-journées, les femmes pourront réaliser un dépistage gratuit et assister à des ateliers de sensibilisation et de bien-être offerts.

Et pour rassurer, rien de mieux que les chiffres. Sur 1000 femmes qui font un dépistage par mammographie, 910 vont ressortir avec un examen « parfaitement normal » reprend le Dr Lutringer. « Les 90 femmes restantes ne vont pas forcément avoir un cancer du sein. Ce sont des femmes qui vont nécessiter un examen complémentaire pour préciser certaines images ou des petites anomalies qu’on aura pu voir. Mais au final, on n’a que 7 femmes sur 1000 chez qui on aura diagnostiqué un cancer du sein », précise le médecin. Arrive ensuite le prise en charge : « Sur un dépistage précoce, le taux de survie est de 99% d’où l’importance de se faire dépister le plus tôt possible« . Lorsque le diagnostic est fait tardivement – après l’apparition de premiers symptômes notamment – le taux de survie à 5 ans n’est plus que de 26%.

Le nombre de dépistage connait chaque année un pic entre octobre et décembre, grâce à l’effort de sensibilisation. Mais l’ICPF veut inscrire son message dans la durée : « le dépistage, c’est toute l’année ».