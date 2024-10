« On va dépasser les 35 milliards de masse salariale des services administratifs », dénonce Nuihau Laurey

Nuihau Laurey a profité de l’examen à l’assemblée du texte sur le télétravail et d’une convention sur l’innovation publique que le gouvernement veut étendre aux établissements du Pays pour dénoncer « l’entre-soi » d’une administration dont le coût ne cesse de s’alourdir pour une efficacité qu’il juge discutable.

Nuihau Laurey remonte sur son cheval de bataille favori, la nécessité de réduire la dépense publique. « La masse salariale de l’administration est en train de gonfler », dit-il, citant par exemple le recrutement annoncé d’une centaine d’éducateurs à la santé dans les communes. « La réalité c’est que nous allons sur le chemin d’une plus grande dépendance », a-t-il lancé au Tavini. « On va dépasser les 35 milliards de masse salariale des services administratifs et en même temps on nous dit qu’il faut faire des économies. Si on ne fait rien on va aller à la moitié de notre budget de fonctionnement bloquée sur cette dépense. Si on veut parler d’innovation publique je pense que la première innovation c’est de faire en sorte que l’administration soit moins lourde. Ce genre de convention, ça permet de monter des comités Théodule mais ça ne résout pas les problèmes. »

Il a ainsi cité la question de la digitalisation : « la possibilité de payer en ligne les redevances et les taxes, pour l’instant on ne l’a pas, alors que n’importe quel magasin même dans les communes éloignées le fait, et nous on ne le fait pas. Au lieu de disserter sur l’innovation, j’aimerais que l’administration s’attache à mieux servir les usagers à un coût qui n’est pas celui qu’on a aujourd’hui. »

Nul doute qu’on entendra encore le ténor de A Here ia Porinetia sur ce sujet durant l’examen du budget 2025.