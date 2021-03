Opération ramassage à la Mission : « il faut revoir d’urgence notre façon de consommer »

Une trentaine de personnes, surtout des jeunes, ont répondu « présent » pour une matinée de ramassage de dans le quartier de la Mission à Papeete ce samedi. Bouteilles, masques, mégots, emballages en tout genre… Pour l’association Te mana o te moana, ce genre d’opération doit surtout permettre de sensibiliser sur les dangers que représentent ces déchets et sur les bons gestes à adopter.

Des petits groupes aux quatre coins de la Mission, et des grands sacs bien pleins en fin d’opération. Au total, une vingtaine de sacs de 200 litres, sans compter les batteries ou encombrants retrouvés, ont été envoyé vers le centre de traitement des déchets, ce matin, grâce à l’opération de ramassage organisée par Te mana o te moana. Certains membres de l’association de défense de la biodiversité marine s’étaient spécialement déplacés de Moorea, mais beaucoup d’autres volontaires, issus de différents collectifs, ou seulement intéressés par le projet, les avaient rejoints sur place.

Bords de route, rivière, terrains abandonnés… « C’est fou la quantité de déchets qu’on a trouvé et si on avait continué plus loin, on en aurait ramassé beaucoup plus« , pointe Vahe, la vingtaine, toujours le sourire après deux bonnes heures d’efforts. Les mégots, les bouteilles en plastiques et les emballages représentent toujours le gros des pehu ramassés, mais les volontaires ont aussi noté une explosion du nombre de masques à usage unique abandonnés. « On en ramasse tous les 10 mètres, c’est une nouvelle pollution, qui s’ajoute au reste » s’agace Sylvain, responsable du centre de soin de Te mana o te Moana.

Te mana o te moana n’en est pas à sa première opération de ramassage, pas plus que les Bourdons de Moorea ou que Project Rescue Ocean, d’autres collectifs représentés parmi les volontaires ce matin. Et si certains d’entre eux ont pour ambition de « nettoyer tout Tahiti et tout le fenua » en multipliant ces opérations, l’association de préservation de l’environnement marin insiste surtout sur le nécessaire changement des comportements. « Il faut faire comprendre à tout le monde que ces déchets finissent dans les océans, sont un danger pour les animaux », répète Vie Stabile, une des coordinatrices de l’opération.

« Faire comprendre », c’est tout l’objectif du projet Hei honu, lancé par Te mana o te moana, en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité, le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) et Fenua Ma. Aux opérations de ramassages s’ajoutent des campagnes d’affichage et de sensibilisation, notamment dans les écoles, ou des distributions de gourdes « écoresponsables » pour les élèves. Avec à chaque fois le même message : « Il faut revoir d’urgence notre façon de consommer » pour limiter la consommation de plastique et plus largement la production de déchets. « C’est un message qui mobilise les jeunes, mais aussi leur parent, note Vie Stabile. On a des enfants qui nous ont déjà vu à la clinique des tortues qui ont demandé à leur parent de venir participer à ce ramassage ».

Des opérations qui vont se répéter dans les semaines et mois à venir. Certains déchets seront récupérés pour être inclus dans des projets éducatifs et servir à la sensibilisation du grand public. Informations à retrouver sur la page Facebook de Te mana o te moana.