Shell Va’a l’emporte encore

Shell Va’a a remporté ce samedi le marathon Polynésie la 1ere, course qui marque la reprise des compétitions en V6 et dans laquelle l’équipage défendait son titre obtenu en 2019. Ses concurrents ont tout de même mené une belle bataille, notamment Air Tahiti et Hinanaurea.

Pluie fine et coup de rame lourd au départ de la 30e édition du marathon Polynésie la 1ere, ce samedi matin, au parc Vairai de Punaauia. Une compétition qui n’avait pas pu se tenir en 2020, Covid oblige, et qui a permis de lancer l’année 2021 en V6. Catégorie mixte – une nouveauté -, femmes, juniors, vétérans… Les départs sont donnés les uns après les autres dans une mer beaucoup moins houleuse que prévue, avant que les pirogues de la top 30 Elites, catégorie reine, ne passent la ligne à leur tour. Un départ attendu pendant de longs mois sans compétition par les rameurs. « La tenue de cette course, ça a fait plaisir à tout le monde, et c’est pour ça qu’on a eu 86 équipages inscrits, note la présidente de l’association organisatrice, Aiata Tarahu. On veut vraiment remercier tous ceux qui se sont déplacés, de Tahiti, mais ceux qui sont venus des îles, ils étaient nombreux ».

Les favoris n’ont pas déçu. Dès le départ de la première étape, Air Tahiti montre les dents et restera longtemps leader. Suivent Hinanaurea, OPT, qui connaitra un problème de balancier après un accrochage à la sortie du lagon, Pirae et bien sûr Shell Va’a, qui aura toutes les peines du monde a accrocher et conserver la tête de course. Les jaunes arriveront tout de même devant à Temae après 1h40 de rame une belle bataille avec Air Tahiti.

L’équipe jaune, entièrement remaniée lors de la pause à Moorea, aura une seconde étape beaucoup confortable, malgré la houle de côté. Les autres maintiendront tout de même la pression. Au classement général, Air Tahiti Vaa’a finit à 2min30 du leader, Hinaraurea à 5 minutes. Suivent la Team OPT, Pirae, Manutahi et Manihi qui signe une belle performance. « Tout le monde a pu démontrer ses performances, et les rameurs se sont amusés sur l’eau, se félicite Aiata Tarahu. Shell était venu défendre son titre obtenu en 2019 et l’a de nouveau emporté. Mais ce qu’il faut retenir c’est que tout le monde a pu se mesurer au top du top ».

Les autres catégories ont elles aussi consacré des favoris. Côté vétérans, c’est l’équipage Nunue Va’a de Bora Bora, très soudé et à la glisse impeccable, qui l’emporte, devant Fare Ara. Teva l’emporte chez les dames, devant Ihilani Vaala, la team EDT Va’a en junior.