Invitée de la rédaction de Radio1 ce midi, la ministre du Travail et de la Fonction publique Vannina Crolas a expliqué qu’un appel « ouvert à tous », serait rapidement lancé pour remplacer l’actuel PDG de l’OPT.

Jean-François Martin, qui était devenu Président – Directeur général du groupe OPT en 2015 après en avoir été le secrétaire général, puis, brièvement, le directeur avait annoncé son intention de partir à la retraite au 31 décembre. Du côté du gouvernement, on ne cachait pas que son remplacement, dans un contexte de tensions sociales et financières du groupe public, pourrait se faire avant cette date. Ce qu’a confirmé Vannina Crolas sur le plateau de Radio1 ce matin : « On va lancer un appel à candidatures dès la semaine prochaine, puisque nous étions déjà en train de définir les missions du poste, et le niveau de rémunération, explique la ministre dans l’Invité de la rédaction. Ce sera un appel ouvert à tous ceux qui voudraient bien diriger ce groupe qui présente de nombreux défis, mais qui est également un acteur incontournable de notre pays ».

Beaucoup de noms ont circulé, ces derniers temps pour prendre la tête de l’office, ses branches postales, telecom et financières, et son millier d’agents. Vannina Crolas n’en confirme aucun, et précise que cet appel concerne bien un poste de « Président Directeur général ». Jean-François Martin avait émis l’idée de revenir à la gestion bicéphale de l’office qui existait jusqu’en 2015 : un Président du conseil d’administration, poste que le dirigeant actuel aurait pu conserver, et un directeur général. « Pour l’instant, on est resté sur le même format, balaie la ministre. Donc c’est un poste de président directeur général et on verra ensuite, en fonction de la réorganisation éventuelle du groupe, de quelle manière on redéfinir les missions et les postes de chacun ».