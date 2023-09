Initiative Kiwa : jusqu’à 48 millions de subventions pour des projets climatiques

C’est en partenariat avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, que l’initiative Kiwa, programme régional et multi-bailleurs géré entre autres par l’AFD a lancé un nouvel appel à projets visant à renforcer l’adaptation au changement climatique. L’appel à projets concerne 19 états et territoires du Pacifique, dont la Polynésie. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

L’appel à projets est destiné à la société civile, aux associations et collectivités, avec des subventions allant de 3 à 47,7 millions de francs. Comme les précédentes campagnes de l’initiative Kiwa, l’appel concerne 19 états et territoires éligibles, et vise les projets qui pourraient aider à la résilience climatique du Pacifique à travers des Solutions fondées sur la Nature (SfN). A ce jour, l’initiative Kiwa finance 5 projets régionaux, mais aussi 14 projets locaux, dont trois en Nouvelle-Calédonie : le projet Hun Môô’m Kahok (association Dayu Biik), projet SARA (province Nord), projet PERENNE (WWF Nouvelle-Calédonie), et aucun propre à la Polynésie. La campagne est donc particulièrement orientée vers le fenua. Les quatre derniers bénéficiaires du premier appel à propositions, clos en 2022, concernent Niue, Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor Leste. Maria-Goreti Muavesi, Directrice régionale de l’UICN pour l’Océanie : « L’Initiative Kiwa est l’un de nos programmes phares de Solutions fondées sur la Nature, car il nous permet d’atteindre les communautés locales dans les pays ACP et les PTOM pour relever le défi majeur dans la région qui menace l’existence de nos États et territoires insulaires du Pacifique : le changement climatique, en travaillant avec les Solutions fondées sur la Nature pour s’adapter aux impacts du changement climatique et d’autres défis sociétaux tels que la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et les catastrophes naturelles ».

Pour Aurélie Ahmim-Richard, Chargée de mission régionale en Nouvelle-Calédonie, AFD : « Le lancement d’un nouvel appel à projets local de l’Initiative Kiwa représente une opportunité importante de poursuivre nos efforts d’adaptation au changement climatique grâce aux SfN. Cet appel est spécifiquement conçu pour accompagner les petits projets communautaires, en offrant un soutien à ceux qui sont déjà aux prises avec les impacts négatifs du changement climatique et cherchent des mesures d’adaptation proactives. Le renforcement des capacités fourni par l’UICN permet d’accompagner les structures moins expérimentées dans la gestion de projet, en leur fournissant les outils et la confiance nécessaires pour répondre à l’appel à projets. Au sein de l’Initiative Kiwa, nous sommes une famille diversifiée qui comprend actuellement une vingtaine de projets, tant au niveau local que régional. Et nous sommes heureux de voir que la famille s’agrandit ! Au nom de tous les bailleurs de l’Initiative Kiwa, je tiens à féliciter chaleureusement nos précieux partenaires, l’UICN Océanie et le Comité français de l’UICN, pour leur engagement à aider les communautés de Mélanésie, de Polynésie et de Micronésie à accéder à nos ressources de financement ».