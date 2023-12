Ouverture de Décathlon Tahiti : « On a beaucoup de stock »

La première grande surface spécialisée en équipements sportifs a été inaugurée mercredi soir. Elle accueille ses premiers invités aujourd’hui, jeudi, et ouvrira ses portes au grand public dès vendredi matin. La direction s’est préparée à une « forte affluence » et assure avoir prévu la marchandise et le staff en conséquence.

On y est. Décathlon ouvre les portes de sa grande surface à ses premiers clients ce jeudi et au grand public vendredi matin. Mais avant de les accueillir, la direction du groupe Moana Nui d’Yves Buhagiar a organisé une cérémonie réunissant ses partenaires, mercredi. Au programme : des discours, une bénédiction et une visite de la grande surface, en avant-première. Comme prévu pas d’allée centrale, ni de rayons bien quadrillés, mais un parcours qui permet de découvrir les différents univers que vante le magasin. La balade commence en montagne, se poursuit dans le milieu aquatique, puis les raquettes, le vélo, le running et se termine dans un espace fitness. Concernant les prix, il y en a pour tous les budgets … Les rayons sont pleins et tout est prêt pour accueillir les 100 chanceux tirés au sort sur les réseaux sociaux, qui auront la chance de faire leurs emplettes en avant-première aujourd’hui. La direction prévoit « potentiellement, une forte affluence dès vendredi » mais pas de panique, il y en aura pour tout le monde.. « On a beaucoup de stock, on a un peu plus d’une trentaine de containers qui sont arrivés de Singapour et d’Europe » assure Julien Torregrossa, directeur général de Maeva Sport, filière sportive de groupe Moana Nui. Il précise aussi que les équipes sont en place et qu’elles « sont staffées en conséquence. »

La grande surface, la première spécialisée du pays, est située sur les hauteurs de Outumaoro, tout près du collège de Punaauia et du club Phœnix. Elle s’étend sur 2 800 mètres carrés et propose même un parking couvert… À noter enfin que le groupe Moana nui prévoit aussi de construire un bâtiment de loisirs, et même une salle d’escalade ludique, à deux pas seulement du premier Décathlon du fenua.