Les masques aborigènes du détroit de Torres s’exposent au Musée de Tahiti

Le Consulat Général d’Australie présente l’exposition « Evolution – Les masques du détroit de Torres », au Musée de Tahiti et des îles du 8 décembre au 19 janvier prochain.

L’exposition qui s’ouvre vendredi 8 décembre au Musée de Tahiti et des îles a déjà voyagé dans de nombreux états du Pacifique ; à leur tour, les amateurs de cultures du Pacifique vont pouvoir admirer, au fenua, des œuvres d’art aborigènes.

Conçue par le centre culturel Gab Titui, en partenariat avec le Musée national d’Australie et le département australien des Affaires étrangères et du commerce, l’exposition « Évolution – Les maques du détroit de Torres » arrive à Tahiti grâce au Consulat australien.

Le détroit de Torres abrite un chapelet de 200 îles réparties sur 48 000 km2 entre le Nord de l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les peuples de cette zone cultivent leurs traditions artistiques, spirituelles et culturelles. La création et le port de ces magnifiques masques sont l’une de leurs traditions les plus emblématiques. Bien que puisant leurs racines dans des croyances et des rites anciens, les masques et la fabrication de masques représentent désormais la renaissance des expressions artistiques et culturelles.

Soulignant que « l’Australie est la terre ayant la plus ancienne culture ininterrompue au monde », les organisateurs veulent avec cette exposition itinérante « renforcer les liens au sein de notre famille océanienne. »