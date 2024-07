C’est samedi 13 juillet que Marguerite Lai et sa troupe O Tahiti E dévoileront leur nouveau spectacle, « Pa’iatua », au marae ‘Arahurahu de Paea. En avant-première, quelques photos des répétitions sur un thème inspiré d’un rituel ancien.

Plus de 100 danseurs, chanteurs, musiciens, artisans et ‘orero dirigés par Marguerite Lai vont se produire chaque samedi et chaque dimanche de juillet, soit six représentations au total.

Pa’iatua fait référence à une cérémonie durant laquelle les nouveaux to’o, appartenant aux familles et conservés dans les marae, étaient consacrés par le tahu’a nui (grand prêtre) et emmaillotés dans une enveloppe, sur laquelle des traits humains étaient parfois tracés. La troupe utilisera un to’o confectionné par le Centre des métiers d’art, ainsi que quatre ti’i en bois et en pierre.

Les billets pour ces représentations sont en vente au Conservatoire artistique de Polynésie française à Tipaerui durant la semaine et sur place les jours de spectacle. Depuis 10 ans, le CAPF produit chaque année ces spectacles qui font désormais partie intégrante du programme du Heiva i Tahiti.

Avec communiqué