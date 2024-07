Challengers Series : Vahine Fierro dans le Top 5 à mi-saison

Comme l’an passé, la surfeuse polynésienne s’est inclinée en finale du Ballito Pro, étape des Challengers Series (2e division), en Afrique du Sud. Une 2e place qui lui permet de récolter de précieux points dans la course à la qualification pour le CT 2025 : Vahine Fierro pointe désormais au 5e rang des CS, une position qu’elle devra conserver à l’issue des trois dernières manches qu’il reste à disputer cette saison.

Bis repetita pour Vahine Fierro. Comme en 2023, la surfeuse de Huahine est parvenue à atteindre la finale du Ballito Pro. Et comme en 2023, elle s’est inclinée sur cette dernière marche, cette fois contre l’Américaine Bella Kenworthy (12.50 contre 9.03). Cette finale reste toutefois une bonne opération pour la récente lauréate du Tahiti Pro, qui inscrit 7 800 points de plus au classement des Challengers Series, le circuit qualificatif pour le Championship Tour (CT) 2025. Soit presque autant que son total acquis sur les deux premières étapes, après sa 9e place à Gold Coast et sa 5e place à Sydney.

Pour avoir sa place dans l’élite l’an prochain, Vahine Fierro doit terminer dans le top 5 des CS à l’issue de la saison. Après cette étape sud-africaine, la troisième sur les six que compte le circuit, la Polynésienne occupe justement le 5e rang, mais avec une très courte avance sur la Basque Erostarbe, 6e.

« C’était une semaine très amusante. Après ma victoire à Tahiti, je voulais vraiment baisser la tête et me remettre au travail dans des conditions différentes et j’en suis très fière. Un grand bravo à Bella pour sa première victoire dans les Challenger Series, c’est vraiment cool. Je suis super contente de remporter un trophée, il faut 58 heures pour rentrer à la maison, alors ça valait le coup de faire tout ce chemin ! », sourit la Polynésienne au micro de la WSL.

Il reste encore trois étapes à disputer dans ces Challengers Series : le Lexus US Open (du 6 au 11 août) en Californie, le EDP Ericeira Pro (du 29 septembre au 6 octobre) au Portugal et le Corona Saquarema Pro (du 12 au 20 octobre) au Brésil.