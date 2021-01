Papeete : la requête de Tauhiti Nena contre le second tour a peu de chances d’aboutir

Le tribunal administratif examinait ce matin aussi la requête en annulation du deuxième tour des élections municipales déposée par Tauhiti Nena, élu de l’opposition à Papeete, qui reproche à Michel Buillard l’utilisation de procurations illégales. Le rapporteur public a conclu au rejet de sa requête

Outre l’utilisation de procurations qu’il estime frauduleuses, Tauhiti Nena, tête de la liste Papeete To’u Oire, avait aussi d’autres griefs : des agents communaux auraient participé à la campagne de Michel Buillard, et des moyens de la commune auraient été utilisés pour séduire les électeurs, comme la distribution de 1 800 kits alimentaires, l’embauche de 280 CAE, la location à bas prix d’une salle et de chaises pour un meeting de campagne. Après la fin officielle de la campagne, Michel Buillard aurait « offert des vélos » pour que ses soutiens défilent, drapeaux au vent, devant le bureau de vote. Des vélos, a rappelé la partie adverse, issus d’un programme datant de 2019 et voté par le conseiller municipal Nena lui-même. Des colistiers se seraient affichés dans les bureaux de vote avec des t-shirts de campagne, et la liste de Michel Buillard aurait publié sur sa page Facebook des résultats provisoires bien plus avantageux pour elle qu’ils ne l’étaient réellement. Enfin, Tauhiti Nena reprochait à Michel Buillard d’avoir édité une nouvelle liste d’émargement pour le second tour, ce qui en réalité a été permis par les dispositions réglementaires spécifiques à ce deuxième tour retardé de trois mois par la crise sanitaire. « Pas de nature à entacher les opérations de vote », a estimé le rapporteur.

Pour l’avocat de Michel Buillard, Me Bourion, Tauhiti Nena ne fait que contre-attaquer après la plainte déposée contre lui au pénal par Michel Buillard pour… procurations frauduleuses : « C’est un écran de fumée. Il aurait pu rester plus discret. On a quand même un rapport de la DSP sur ce sujet, 98 procurations qui ont été faites frauduleusement. Et malgré cela il a perdu les élections. »

Me Bourion, qui défendait Philip Schyle dans l’affaire des élections de Arue, a également étrillé les officiers de police judiciaire de la DSP, qui ont « complètement oublié leurs droits et leurs devoirs. »

Le rapporteur a rejeté tous les griefs de Tauhiti Nena, pour recours tardif sur les procurations et pour manque d’éléments étayant ses autres accusations, et conclu au rejet de la requête, à la grande déception du demandeur.

Comme pour Arue, la décision sera rendue le 4 février prochain