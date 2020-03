Papeete prend ses premières mesures contre le coronavirus

De nombreux équipements de la commune sont à présent fermés, des programmes interrompus.

Après les mesures de confinement et de fermeture, relatives au coronavirus et annoncées par le haut-commissaire de la République et le président du Pays ce lundi, la ville de Papeete ferme au public, pour une durée indéterminée : la piscine de Tipaerui, le stade Willy Bambridge, le centre nautique Hititai, ainsi que les équipements sportifs et les maisons de quartier. Elle suspend également toutes ses actions de proximité, celles relatives au Projet éducatif local de Papeete et au programme E’a Ways.

Afin de limiter les déplacements, le service de l’état-civil invite par ailleurs les usagers à favoriser leurs demandes d’actes via le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406 ou sur l’adresse [email protected]