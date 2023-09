Parau ti’ama : 3 jours pour mettre les langues polynésiennes à l’honneur

La première édition du festival Parau ti’ama s’est déroulée du 1er au 3 septembre à la Maison de la culture. Ce rassemblement, dédié aux langues du fenua, proposait une cinquantaine d’ateliers gratuits au public mais aussi un concours d’écriture et de déclamation. Un « événement de qualité » que Te Fare tauhiti nui compte bien faire perdurer sur les années à venir.

Trois jours pour parler, écouter, écrire, déclamer…. mais un travail de plusieurs mois, pour créer du lien et donner envie à la population de renouer avec ses langues. Au programme de cette grande fête des dialectes, des ateliers culturels en reo sur des thématiques diverses avec, entre autres, confection de tifaifai, tapa, ukulele, mais aussi apprentissage des légendes locales. Un travail d’équipe, ayant nécessité la participation de plusieurs intervenants extérieurs qui « ont apporté une valeur » à ce rassemblement inédit. « Quand on fait une première, on ne sait pas où on va, mais ils ont été investis et engagés », confie Hitihiti Hiro, responsable des activités permanentes à la Maison de la culture qui malgré l’absence de chiffres sur la fréquentation, dresse déjà un bilan positif.

Des ateliers et des concours

En plus de ces ateliers qui ont attiré petits et grands, la Maison de la culture organisait aussi un concours d’écriture et de déclamation de orero. Une trentaine de participants y ont pris part, avec de nombreuses candidatures venant des îles et des textes d’auteurs de Raivavae, des Tuamotu ou des Raromatai. L’objectif c’était vraiment de faire voir ce que les gens on à dire sur l’amour de leur terre, ajoute encore Hitihiti Hiro. Ça prend une autre dimension quand le texte est déclamé, ça donne une autre dimension, ça prend vie et c’est juste magique ».

Cette première édition a donc été l’occasion de décerner dix-sept prix. Quatre dans le cadre du concours d’écriture jeunesse, six chez les adultes, mais aussi sept prix pour le concours de déclamation. Les organisateurs prévoient déjà de pérenniser cet événement qui se veut être « une petite contribution » à une problématique sociétale.